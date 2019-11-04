Как наносят логотипы на термокружки

Наиболее используемым рекламным сувениром являются термокружки с логотипом. Нанести изображение отличного качества на кружку можно по технологии сублимационной печати. Можно печатать даже по 1 экземпляру.

При этом расходы будут полностью оправданы. Наносить печать возможно разнообразными методами. Если тираж большой, то применяют шелкографию. А вот для производства дорогостоящих и подарочных кружек используют деколь.

Но минимальные затраты будут лишь в случае сублимационной печати. При этом скорость будет высокой, а изображение будет иметь фотографические качества. но поверхность термокружки должна быть тщательно подготовленная под сублимационную печать. Это значит, что должно иметься соответствующее покрытие.

Процесс нанесения логотипа на поверхность изделия

Процесс перенесения логотипа на поверхность термокружки довольно простой и особых усилий не требует. Для этого стоит воспользоваться следующими процессами:

В первую очередь нужно включить термопресс. Далее в него устанавливается кружка. А после устанавливается необходимый показатель давления. Нужно помнить о том, что он должен быть средним. После этого настраиваются рабочие параметры устройства, к которым относится время печати (примерно 90 секунд) и температурный режим (он должен колебаться в пределах от 190 – 210 градусов).

Готовится макет и при помощи сублимационных чернил отпечатывается в зеркальном отражении на фотобумаге. Как правило, все цвета картинки приглушенные. После того, как краситель в трансферный слой термокружки возгонится, цвета станут намного богаче и ярче, а изображение будет иметь более привлекательный вид.

Применяя скотч, способный выдерживать повышенные температурные показатели, фотобумагу с нанесённый на неё рисунком нужно закрепить на подготовленной кружке. Картинка обязательно должна прилегать плотно.

Заготовку нужно поставить в уже прогретый пресс тогда, когда температурный показатель приобретёт необходимое значение. Только после этого можно начинать печать.

Когда отсчёт времени таймером закончится, будет слышен сигнал звукового типа. После него изделие аккуратными движениями нужно извлечь из устройства и убрать изображение.

На бумаге должен остаться немного заметный контур. Весь остальной рисунок остаётся на кружке. Подобным методом можно наносить логотипы различного размера.