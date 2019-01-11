Виды зрительных труб

Всем известная зрительная труба относится к распространенным и популярным в профессиональной области оптическим инструментам. Представляет собой прибор для увеличенного визуального наблюдения небольших удаленных предметов. Воспользовавшись для изучения объекта зрительной трубой, получают моноизображение.
Так происходит потому, что осмотр ведется всего лишь одним глазом, в отличие от привычного всем бинокля. Иногда это составляет определенный дискомфорт, но это нивелируется рядом преимуществ перед биноклями, подробнее о них по ссылке: https://sheldy.ru/yukon/zritelnaya-truba-tz-yukon-100-6-100×100-/.
Строение механизма
Конструкция зрительной трубы схожа с устройством телескопа:
- окуляр;
- объектив;
- стандартная система оптических линз.
Зрительные трубы, которые обладают большой мощностью обычно значительных размеров, несколько громоздки. Это обусловлено особенностями всей системы линз, помещенных внутрь трубы. Чтобы транспортировка была удобная, производят многосекционные и телескопические трубы.
Классификация
Все зрительные трубы имеют разное предназначение, и в результате этого — разные габаритные размеры. Выделяют следующие основные виды:
- Компактные зрительные трубы. Отличаются небольшими, компактными размерами с нераздвижным корпусом. Предназначены для наблюдения непосредственно с рук, поэтому штатив отсутствует. Пользуются особой популярностью у туристов благодаря удобству, невысокой стоимостью и широкой областью применения.
- Монокуляры. Оснащены призменной системой линз, которая делает их миниатюрными и облегченными. Проще говоря, монокуляр похож на половину бинокля, вместе с тем, являясь удобным оптическим инструментом. Позволяет наблюдать в сложных условиях достаточно отдаленные объекты. Предпочтение монокуляру отдают участвующие в восхождении альпинисты, неоднократно убедившись в его компактности и надежности.
- Зрительные трубы большой мощности. Отличаются наличием системы линз высокого размера увеличения. Обладают внушительным весом и габаритными размерами. В комплектность входит штатив. Применяются на охоте, фотоохоте для обеспечения наблюдения на большом растоянии за пернатыми и дикими животными. Незаменимы такие трубы для специализированной охраны объектов и территорий. Востребована для визуального сопровождения соревнований по стрельбе по отдаленной цели.