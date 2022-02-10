Методы продвижения товаров и услуг в социальных сетях
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Методы продвижения товаров и услуг в социальных сетях

10 февраля 2022

Социальный медийный маркетинг (СММ) охватывает комплекс мероприятий в социальных сетях, направленный на постоянное привлечение целевых пользователей для продажи им товаров и услуг с целью получения прибыли. Эффективные услуги по продвижению бизнеса в соцсетях оказывает компания https://alakris.ru/.

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В СММ сейчас сформировались такие основные методы продвижения:

  • Развитие контента и общения в группах, профилях и сообществах.
  • Таргетинг.
  • Реклама в группах и сообществах и др.

Контент, общение, оформление аккаунта

Продвигаемая станица должна быть завлекающей и привлекательной.

На скучную и несвежую информацию аудитория не среагирует. На странице с продвигаемыми постами должна систематически появляться уникальная, а не списанная информация, яркие и информативные иллюстрации и публикации.

Привлекают аудиторию тематические конкурсы и опросники, организация чатов для комментариев и диалогов. Такие активные страницы привлекают внимание каждой социальной сети. И она даже бесплатно рекомендует в ТОП своих лент эти аккаунты, имеющие рекламный контент, привлекая этим новых и бесплатных подписчиков.

Таргетинг

Этот вид тематической направленной рекламы называют стрельбой по мишеням. Он направляется на целевую аудиторию, которая является потенциальным потребителем рекламируемых товаров и услуг.

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Целевая аудитория подбирается в таргетинге социальных сетей по таким критериям:

  • Социальные и демографические признаки – возраст и пол, семья, род занятий, интересы, привычки и другие.
  • Региональный признак – по расположению аудитории.
  • Информационный признак – подписки, тематики и интересы пользователей в социальных сетях.
  • Поведенческие факторы – частые тематические поиски и запросы пользователей в социальных сетях и поисковых системах.

Полученный анализ позволяет создать наиболее точные рекламные объявления.

Такая адресная реклама считается простой и одной из самых эффективных.

Реклама в социальных ресурсах, группах и сообществах

Для этого выбираются ресурсы со сходной тематикой или с потенциальными пользователями, и с большим числом подписчиков.

По договоренности с владельцами ресурсов у них покупается место и время для рекламы своих постов. Или проводятся взаимные репосты или взаимные пиары. Во втором варианте обе стороны получают себе дополнительных целевых подписчиков.

Черный метод — рассылка спама. Такие рассылки дают быстрый приток подписчиков, но многие ресурсы такие рассылки не приветствуют, запрещают, отписывают и банят.



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