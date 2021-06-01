В условиях кризисной экономики непросто найти надёжных поставщиков, способных обеспечить максимально широкий ассортимент. Тезис актуален для подавляющего большинства сегментов рынка, в том числе и для рынка металлопроката. Чёрный металлопрокат по выгодным расценкам предоставляет Интернет-магазин «Сити Металл». Данная торговая площадка принадлежит одному из крупнейших поставщиков металла в Московской области ООО «Сити Строй».

Металлопрокат в Москве и области благодаря «Сити Металл» доступны не только крупным застройщикам, оптовикам, но и розничным покупателям. В указанном Интернет-магазине можно приобрести желаемый продукт от одного погонного метра. Доставка по МСК и МО может быть осуществлена в день покупки.

Доступный ассортимент

Сегодня ассортимент магазина состоит из следующих позиций:

арматура;

трубопрокат (профильные, оцинкованные, сварные, водогазопроводные и т.д.);

проволока;

уголок;

швеллер;

профнастил;

лист;

сетка;

отводы;

метизы, электроды, заглушки для труб;

винтовые сваи.

В отличие от подавляющего большинства конкурентных площадок, «Сити металл» указывает сразу актуальные расценки на каждую позицию из ассортимента. Достаточно перейти в карточку товара, чтобы получить всю интересующую информацию.

Доставка заказа может быть осуществлена на автопарке Интернет-магазина. Однако, при необходимости заказ вполне возможно забрать из любой металлобазы магазина на выбор.

Сотрудничество с топовыми металлургическими заводами РФ

ООО «Сити Строй» является прямым дистрибьютором продукции таких металлургических гигантов, как: Северсталь; ВТЗ; НМК; Магнитогорский Металлургический Комбинат; Мечел и т.д.

При этом, оформить заказ в любом объёме предельно просто. Это можно сделать и со смартфона.

Заказчик выбирает необходимые позиции металлопродукции, помещает их в корзину. Оформление происходит прямо из корзины. Нужно будет указать данные для оплаты и доставки заказа.

На финишном этапе оформительной процедуры с заказчиком связывается менеджер «Сити-Металл».

Если заказчик является крупным и нуждается в регулярных поставках чёрного металла, поставщик может предоставить эксклюзивные условия сотрудничества. Они обсуждаются в индивидуальном порядке. Под эксклюзивным предложением подразумеваются особые условия не только на стоимость, но и на поставки.

Из видео Вы узнаете о том, как работает рынок металлоторговли сегодня: