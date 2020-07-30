Мода на интерьерный дизайн так же изменчива, как и мода на одежду. Лофт – стиль оформления помещений, который был на пике популярности в середине прошлого века, переживает свое второе рождение.

Простота, минимализм, в сочетании с необычностью – вот три составляющие, которые заставляют собственник жилья обращать внимание на этот интерьерный стиль. Широкий выбор прихожих в стиле Лофт представлен на сайте https://old-loft.com/loft-mebel/dlya-prihozhey/.

Особенности стиля

Лофт, имеющий еще одно название – «индустриальный стиль», зародился в Америке. Во времена «великой депрессии», которая продолжалась три года, владельцы фабрик и заводов из-за отсутствия возможности оплачивать высокую арендную плату, переносили свои производства в менее дорогие городские кварталы.

Производственные помещения пустовали до тех пор, пока их не стали использовать в качестве дешевого жилья. При этом владельцы практически ничего не меняли. Если стены были не оштукатуренные, в виде простой кирпичной кладки, то такими и оставались.

Не закрывались системы коммуникации, не создавались современные напольные покрытия. Делалось только то, что способствовало повышению качества жилья – устанавливалась мебель, ванна с душем, раковины, создавались места для приготовления пищи, санузлы.

Какую принято использовать мебель в стиле «лофт»

Никаких особых требований к мебели не предъявляется. Предпочтение отдается предметам мебели, которые выполнены из натурального дерева или пластика. Нежелательно наличие декоративных элементов и украшений, все должно выглядеть естественно.

Чтобы повысить мобильность мебельных предметов, лучше всего покупать изделия, оснащенные колесиками. Не приветствуется использование традиционных одежных шкафов, их вариаций в виде «купе», только варианты вешалок открытого типа.

В некоторых случаях можно использовать шкаф-купе, но только если он будет служить в качестве перегородки между двумя функциональными зонами. Можно использовать отдельно стоящие пуфики, банкетки, другие небольшие предметы мебели, которые создадут необходимые удобства, когда требуется одеть обувь, верхнюю одежду.

Оптимальный вариант, если по своему дизайну мебель будет гармонировать с отделкой, сливаться с ней. Особенность стиля «лофт» заключается в том, что может идеально сочетаться со множеством других стилевых направлений интерьерного дизайна.

Поэтому в прихожей будет гармонично смотреться современный светильник с предметом мебели в стиле ампир.