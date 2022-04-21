Лофты для мероприятий — что это такое и преимущества их аренды
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Лофты для мероприятий — что это такое и преимущества их аренды

21 апреля 2022

Лофт – один из сотни направлений стилей оформления помещений. Отличительная черта – отсутствие полномасштабной отделки. Декорироваться могут только отдельные части интерьера, в целом, неоштукатуренная кирпичная кладка, видимые коммуникационные системы только приветствуются.

В помещениях, отделанных в стиле лофт не принято использовать большое количество мебели, только самое необходимое. Большие свободные пространства привлекают устроителей масштабных вечеринок, корпоративных мероприятий, свадебных торжеств.

Сегодня в аренду для проведения мероприятий различного характера сдаются пустующие фабричные и заводские цеха, складские помещения, городские квартиры. На выгодных условиях аренда лофта в Москве доступна на сайте sfloft.ru.

Лофт для вечеринок

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Чем привлекают помещения лофт в плане проведения увеселительных мероприятий? В них есть все необходимое, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне:

  • Незаграможденность мебелью, много свободного пространства;
  • Помещение оборудованы ауди и видеоаппаратурой, дым-машинами, диджейским пультом, караоке-аппаратурой;
  • Эффектное освещение;
  • Наличие барной стойки, столов для рассадки посетителей, служебные помещения, в которых могут расположиться службы кейтеринга;
  • Неограниченность проведения вечеринки по времени. Жилья как правило поблизости нет, поэтому шумная вечеринка никому мешать не будет.

Где могут проводиться вечеринки

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  • Лофт-особняк. Рынок услуг предлагает целые здания, которые специально оборудованы для проведения массовых мероприятий. Для таких объектов характерна большая вместительность, удаленность от жилых домов.
  • Квартира-студия. Такие объекты предназначены в первую очередь для проведения фотосессий. Интерьеры могут быть оформлены в розовых тонах, создающих романтическую атмосферу или в темно-серых тонах, подчеркивающих брутальность обстановки. В лофт-студиях есть вся необходимая для фотоссесий мебель, подиум, оборудование, зеркала, хромакей. Могут арендоваться для проведения небольших по количеству гостей увеселительных мероприятий.
  • С услугами кейтеринга. Объекты оснащены всем необходимым кухонным оборудованием, столовыми приборами и посудой. Предназначены для проведения масштабных банкетов, фуршетов. Гостям предлагаются холодные закуски и горячие блюда, прохладительные и увеселительные напитки. Обслуживанием гостей занимаются профессиональные официанты.



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