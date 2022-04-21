Лофт – один из сотни направлений стилей оформления помещений. Отличительная черта – отсутствие полномасштабной отделки. Декорироваться могут только отдельные части интерьера, в целом, неоштукатуренная кирпичная кладка, видимые коммуникационные системы только приветствуются.

В помещениях, отделанных в стиле лофт не принято использовать большое количество мебели, только самое необходимое. Большие свободные пространства привлекают устроителей масштабных вечеринок, корпоративных мероприятий, свадебных торжеств.

Сегодня в аренду для проведения мероприятий различного характера сдаются пустующие фабричные и заводские цеха, складские помещения, городские квартиры. На выгодных условиях аренда лофта в Москве доступна на сайте sfloft.ru.

Лофт для вечеринок

Чем привлекают помещения лофт в плане проведения увеселительных мероприятий? В них есть все необходимое, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне:

Незаграможденность мебелью, много свободного пространства;

Помещение оборудованы ауди и видеоаппаратурой, дым-машинами, диджейским пультом, караоке-аппаратурой;

Эффектное освещение;

Наличие барной стойки, столов для рассадки посетителей, служебные помещения, в которых могут расположиться службы кейтеринга;

Неограниченность проведения вечеринки по времени. Жилья как правило поблизости нет, поэтому шумная вечеринка никому мешать не будет.

Где могут проводиться вечеринки