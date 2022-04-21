Лофт – один из сотни направлений стилей оформления помещений. Отличительная черта – отсутствие полномасштабной отделки. Декорироваться могут только отдельные части интерьера, в целом, неоштукатуренная кирпичная кладка, видимые коммуникационные системы только приветствуются.
В помещениях, отделанных в стиле лофт не принято использовать большое количество мебели, только самое необходимое. Большие свободные пространства привлекают устроителей масштабных вечеринок, корпоративных мероприятий, свадебных торжеств.
Сегодня в аренду для проведения мероприятий различного характера сдаются пустующие фабричные и заводские цеха, складские помещения, городские квартиры. На выгодных условиях аренда лофта в Москве доступна на сайте sfloft.ru.
Лофт для вечеринок
Чем привлекают помещения лофт в плане проведения увеселительных мероприятий? В них есть все необходимое, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне:
- Незаграможденность мебелью, много свободного пространства;
- Помещение оборудованы ауди и видеоаппаратурой, дым-машинами, диджейским пультом, караоке-аппаратурой;
- Эффектное освещение;
- Наличие барной стойки, столов для рассадки посетителей, служебные помещения, в которых могут расположиться службы кейтеринга;
- Неограниченность проведения вечеринки по времени. Жилья как правило поблизости нет, поэтому шумная вечеринка никому мешать не будет.
Где могут проводиться вечеринки
- Лофт-особняк. Рынок услуг предлагает целые здания, которые специально оборудованы для проведения массовых мероприятий. Для таких объектов характерна большая вместительность, удаленность от жилых домов.
- Квартира-студия. Такие объекты предназначены в первую очередь для проведения фотосессий. Интерьеры могут быть оформлены в розовых тонах, создающих романтическую атмосферу или в темно-серых тонах, подчеркивающих брутальность обстановки. В лофт-студиях есть вся необходимая для фотоссесий мебель, подиум, оборудование, зеркала, хромакей. Могут арендоваться для проведения небольших по количеству гостей увеселительных мероприятий.
- С услугами кейтеринга. Объекты оснащены всем необходимым кухонным оборудованием, столовыми приборами и посудой. Предназначены для проведения масштабных банкетов, фуршетов. Гостям предлагаются холодные закуски и горячие блюда, прохладительные и увеселительные напитки. Обслуживанием гостей занимаются профессиональные официанты.