Современное производство оснащено разнообразным оборудованием, благодаря которому многие процессы становятся более доступными и простыми.

К одним из основных таких относят линии, предназначенные для мойки и для просушивания, а также для последующей фасовке картофеля и иных овощных культур. Такие линии для мойки картофеля характеризуются высокими показателями производительности.

Оно пользуется особенной популярностью среди фермерского хозяйства со средними объёмами производства и на профильном предприятии, которое занимается торговлей овощей. Стоит отметить, что на таких линиях все этапы являются автоматизированными, что значительно упрощает труд рабочих.

При этом на выходе продукт получается чистый и уже готовый к торговле.

Процесс работы

У линии автоматизированного типа присутствует несколько режимов, которые применяются в процессе работы. Функционирование надёжное, а настройки довольно простые, что и считается самым основным достоинством аппаратов.

Картофель и иные овощные культуры поступают на сушку после тщательной мойки и полировки. За процесс удаления влаги полностью отвечает специально предназначенная машина МС-10.

У этой установки таковые элементы в конструкции: усиленная рама и поддон, скат и приёмный лоток, а также отжимные или же фетровые ролики. Эти все компоненты произведены из стали высокой прочности.

И для деятельности с продуктами у неё имеются все необходимые допуски. Производительность у линии сушки составляет примерно 4 тонн за 60 минут. Мощность встроенного электрического привода составляет примерно 1,5 квт.

Стоит помнить о том, что длительность хранения будет напрямую зависеть от того, насколько качественно была удалена влага. Если процесс был произведён некачественно и овощи влажные, то они могут через некоторое время начинать гнить. Когда процесс сушки будет окончен и влаги на овощах не будет вовсе, линия перемещает продукт на сортировку.

По окончании процедуры производится фасовка и упаковка, откуда продукт уже можно поставлять на продажу. Все мойки могут быть разделены на несколько типов.

Самыми востребованными являются водные бункеры и барабанно-щёточные, барабанная стандартная, а также мойка с наличием грязеотвода или же камнеудалителя. Благодаря этим устройствам можно за короткое время вымыть большое количество овощных культур без нарушения целостности.