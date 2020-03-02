Универсальные розетки Asfora от Schneider Electric

Для подключения телевизионной распределительной сети оптимальным вариантом будет универсальная телевизионная розетка серии Schneider Electric Asfora, которая позволяет принимать сигналы эфирного цифрового и спутникового телевещания, а также радиосигналы.

Универсальная розетка Schneider Electric Asfora имеет аббревиатуру TV/R/SAT, что расшифровывается так:

TV — для эфирного наземного телевидения;

R — с выходом УКВ-диапазона для радио или для устройств со встроенным FM-тюнером;

SAT — для спутникового сигнала.

Телевизионные розетки могут быть проходными и оконечными. Проходные варианты имеют один вход и один выход, который с помощью кабеля подключаются на следующую розетку. Таким способом можно сформировать цепочку розеток на 1-м коаксиальном кабеле.

Это минимизирует утрату сигнала при переходе и затухание амплитуды при подключении аудио- видеоустройств. Не подходят для приема и распределения сигналов со спутника, для которого требуется наличие 2-х кабелей.

Оконечные (концевые) розетки Schneider Electric серия Asfora имеют один вход и выходы TV, TV+R, TV+R+SAT для подсоединения соответствующих абонентских устройств. Для этого просто необходимо подключить выбранное оборудование в предназначенный для него разъем.

Выход TV мама для TV/R представляет собой обычный панельный разъем с ободком, а тип F для SAT — с заземляющим контактом в виде скоб, а не штырей.

Технические характеристики универсальных розеток Schneider Electric Asfora из каталога интернет-магазина Капро:

Для проходных розеток — уровень затухания сигнала 4dB, для концевых — 1dB.

Тип подключения шлейфовый, допускающий обслуживание не более 3-х розеток в одной питающей линии.

Материал исполнения — термостойкий ударопрочный пластик.

Степень защиты — IP 20.

Цветовое решение — самое разнообразное, представленное такими вариантами как белый, кремовый, стальной, алюминиевый, бронзовый, антрацит.

Почему выгодно купить розетки и выключатели Schneider Asfora через интернет-магазин Капро?

Магазин Капро является официальным дистрибьютором компании Schneider Electric, поэтому цены максимально приближены к ценам производителя. Кроме того, расширенный ассортимент серии Шнайдер Электрик Асфора (около 400 наименований) открывает большие возможности для выбора нужного заказчику продукта.

Телевизионные розетки Schneider Electric Asfora https://kapro-kyiv.com.ua/ru/rozetki-vimikachi-schneider-electric-asfora — это оптимальный бюджетный вариант для подключения устройств с разным типом сигналов, эффективно сбалансированной с качеством ценой, элегантным дизайном и разнообразным цветовым исполнением.

Далее на видео вы можете ознакомиться с подробным обзором розетки Asfora от Schneider Electric.