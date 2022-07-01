Куда сходить в Новосибирске и что интересного посмотреть

Новосибирск – самый молодой крупный российский город, который занимает третье место в стране по численности населения. Но это не влияет на количество достопримечательностей, доступных туристам. Город являлся свидетелем разных исторических событий, отразившихся на инфраструктуре и архитектуре. Узнать последние новости Новосибирска можно на сайте gorsite.ru.

Музеи

Новосибирск насчитывает 31 музей: художественные, краеведческие, исторические и не только.

Стоит обратить внимание на самые известные из них.

Музей СССР. Первый в России музей, посвященный Советскому Союзу, открылся в городе в 2009 году. Заведение находится в купеческом особняке, насчитывает подвал и несколько комнат. Посетить его может каждый желающий, так как стоимость билета составляет 200 рублей.

Музей железнодорожной техники. Выставка насчитывает 60 экспонатов, но это не муляжи, а самые настоящие теплоходы, локомотивы, электровозы, теплоходы, вагоны (пассажирские и грузовые) разных эпох.

Музей Солнца. В центре Новосибирска находится первый в мире музей Солнца. Посетители увидят большую экспозицию расписных яиц. Ведь древние славяне считали яйцо моделью Вселенной. Всего в музее насчитывается 2 тысячи экспонатов: солярные культы (почитание солнца) разных народов и мировых цивилизаций.

Туристам и местным жителям доступны и другие музеи: магнитов, Рериха, Художественный музей, Академгородок, истории культуры Сибири и Дальнего Востока, авиации, счастья.

Архитектура города

Хотя Новосибирск является вполне современным городом, в нем есть и исторические здания.

Главная достопримечательность – стоквартирный дом. Он представляет собой восьмиэтажное здание, построенное в

1937 году для работников местного исполкома. А. Крячкова признали лучшим архитектором страны, а на парижской международной выставке проект здания наградили золотой медалью, Гран-при и дипломом I степени.

Дом купца Крюкова – изящный кирпичный двухэтажный дом в стиле модерн. Сегодня здание занимает ресторан La Maison.

Дом купца Маштакова – здание в стиле «русской эклектики», разместившееся в самом центре Новосибирска. В настоящее время в нем находится художественное училище.

Здания интересны с архитектурной точки зрения и имеют историческую ценность.

Отдых с детьми

Есть в городе и идеи для семейного развлечения.

С детьми можно посетить зоопарк, являющийся крупнейшим в Сибири (зоопарк насчитывает более 700 видов животных), детскую железную дорогу, дельфинарий, планетарий и ботанический сад, разместившийся на 10 кв. м.

Новосибирск – молодой и перспективный город. Его можно осматривать как в одиночестве или с друзьями, так и с семьей или любимым человеком.