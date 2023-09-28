Одним из вариантов создания различных конструктивных элементов при строительстве является применение монтажной ленты. Они выпускаются различной конфигурации и геометрических размеров. К таким лентам относятся изделия из различного материала с заданными геометрическими размерами.
Главными требованиями, которые предъявляются к таким лентам являются: надёжность и долговечность. По выгодным ценам монтажную ленту оптом предлагает компания homut.ru.
Виды и характеристики монтажной ленты
Применяемые на строительных объектах монтажные ленты классифицируются по следующим основным характеристикам:
- Геометрическим размерам: длине, ширине и толщине. Ширина такой ленты варьируется от 12 до 100 мм, а толщина от 0,55 до 2 мм. Длина может быть произвольная в зависимости от технологии производства и достигать нескольких десятков метров.
- Конструктивным особенностям. Они могут цельные или иметь определённую перфорацию (количество отверстий на один погонный метр).
- Материал, из которого изготовлена лента. Это может быть листовая сталь, алюминий или прочный синтетический материал, например, поливинилхлорид
- Типу перфорации и элементам крепления. Монтажные ленты выпускаются: с круглой или квадратной перфорацией, клипсами, закладными пластинами.
- Наличию клеящего слоя.
- Стоимости.
- Компании производителя.
Для каждой производимой ленты установлены свои требования, утверждённые стандартами и перечнем строительных норм и правил.
Область применения
Область применения таких лент достаточно широкая.
Они используются на строительных объектах для решения следующих задач:
- Прокладки силовых и информационных кабелей. Для решения этой задачи применяют металлическую перфорированную ленту.
- Прокладки систем канализации и водоснабжения. Для этой цели в основном применяют пластиковую ленту.
- Для быстрого крепления применяют особую самоклеящуюся ленту с перфорацией.
Для определения параметров ленты и области применения существует принятая система маркировки.
Она состоит из установленного набора заглавных букв и цифр, которые помогают точно определить её основные параметры и область применения.
На ней обозначают тип ленты, и основные параметры. Она наносится на поверхность ленты методом штамповки или высококачественной печати, которая должна сохраняться в процессе срока эксплуатации.
Например, аббревиатура LP-
VLN 12×0.55 (25м) нанесённая на ленте указывает на то, что ширина ленты равна 12 мм, толщина 0,55 мм и длина данной перфорированной ленты составляет 25м.