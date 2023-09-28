Одним из вариантов создания различных конструктивных элементов при строительстве является применение монтажной ленты. Они выпускаются различной конфигурации и геометрических размеров. К таким лентам относятся изделия из различного материала с заданными геометрическими размерами.

Главными требованиями, которые предъявляются к таким лентам являются: надёжность и долговечность. По выгодным ценам монтажную ленту оптом предлагает компания homut.ru.

Виды и характеристики монтажной ленты

Применяемые на строительных объектах монтажные ленты классифицируются по следующим основным характеристикам:

Геометрическим размерам: длине, ширине и толщине. Ширина такой ленты варьируется от 12 до 100 мм, а толщина от 0,55 до 2 мм. Длина может быть произвольная в зависимости от технологии производства и достигать нескольких десятков метров.

Конструктивным особенностям. Они могут цельные или иметь определённую перфорацию (количество отверстий на один погонный метр).

Материал, из которого изготовлена лента. Это может быть листовая сталь, алюминий или прочный синтетический материал, например, поливинилхлорид

Типу перфорации и элементам крепления. Монтажные ленты выпускаются: с круглой или квадратной перфорацией, клипсами, закладными пластинами.

Наличию клеящего слоя.

Стоимости.

Компании производителя.

Для каждой производимой ленты установлены свои требования, утверждённые стандартами и перечнем строительных норм и правил.

Область применения

Область применения таких лент достаточно широкая.

Они используются на строительных объектах для решения следующих задач:

Прокладки силовых и информационных кабелей. Для решения этой задачи применяют металлическую перфорированную ленту.

Прокладки систем канализации и водоснабжения. Для этой цели в основном применяют пластиковую ленту.

Для быстрого крепления применяют особую самоклеящуюся ленту с перфорацией.

Для определения параметров ленты и области применения существует принятая система маркировки.

Она состоит из установленного набора заглавных букв и цифр, которые помогают точно определить её основные параметры и область применения.

На ней обозначают тип ленты, и основные параметры. Она наносится на поверхность ленты методом штамповки или высококачественной печати, которая должна сохраняться в процессе срока эксплуатации.

Например, аббревиатура LP-

VLN 12×0.55 (25м) нанесённая на ленте указывает на то, что ширина ленты равна 12 мм, толщина 0,55 мм и длина данной перфорированной ленты составляет 25м.