Лента монтажная — что это и где применяется
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Лента монтажная — что это и где применяется

28 сентября 2023

Одним из вариантов создания различных конструктивных элементов при строительстве является применение монтажной ленты. Они выпускаются различной конфигурации и геометрических размеров. К таким лентам относятся изделия из различного материала с заданными геометрическими размерами.

Главными требованиями, которые предъявляются к таким лентам являются: надёжность и долговечность. По выгодным ценам монтажную ленту оптом предлагает компания homut.ru.

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Виды и характеристики монтажной ленты

Применяемые на строительных объектах монтажные ленты классифицируются по следующим основным характеристикам:

  • Геометрическим размерам: длине, ширине и толщине. Ширина такой ленты варьируется от 12 до 100 мм, а толщина от 0,55 до 2 мм. Длина может быть произвольная в зависимости от технологии производства и достигать нескольких десятков метров.
  • Конструктивным особенностям. Они могут цельные или иметь определённую перфорацию (количество отверстий на один погонный метр).
  • Материал, из которого изготовлена лента. Это может быть листовая сталь, алюминий или прочный синтетический материал, например, поливинилхлорид
  • Типу перфорации и элементам крепления. Монтажные ленты выпускаются: с круглой или квадратной перфорацией, клипсами, закладными пластинами.
  • Наличию клеящего слоя.
  • Стоимости.
  • Компании производителя.

Для каждой производимой ленты установлены свои требования, утверждённые стандартами и перечнем строительных норм и правил.

Область применения

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Область применения таких лент достаточно широкая.

Они используются на строительных объектах для решения следующих задач:

  • Прокладки силовых и информационных кабелей. Для решения этой задачи применяют металлическую перфорированную ленту.
  • Прокладки систем канализации и водоснабжения. Для этой цели в основном применяют пластиковую ленту.
  • Для быстрого крепления применяют особую самоклеящуюся ленту с перфорацией.

Для определения параметров ленты и области применения существует принятая система маркировки.

Она состоит из установленного набора заглавных букв и цифр, которые помогают точно определить её основные параметры и область применения.

На ней обозначают тип ленты, и основные параметры. Она наносится на поверхность ленты методом штамповки или высококачественной печати, которая должна сохраняться в процессе срока эксплуатации.

Например, аббревиатура LP-

VLN 12×0.55 (25м) нанесённая на ленте указывает на то, что ширина ленты равна 12 мм, толщина 0,55 мм и длина данной перфорированной ленты составляет 25м.



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