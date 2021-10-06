Как выгодно досрочно погасить кредит в банке

Кредит в банке даже под самые выгодные условия и минимальную процентную ставку подразумевает переплату. Многие заемщики, если у них появляется такая возможность, стараются погасить кредит досрочно, чтобы уменьшить переплату.

Правда, не всегда получается сделать это с максимальной выгодой. Здесь много зависит от условий, указанных в кредитном договоре. Особенно пристально нужно обратить внимание на пункты, связанные с досрочным погашением кредита. Много полезной информации про банки Казахстана можно найти на сайте «Kazbank» https://kazbank.org.

Как выгодно погасить кредит в банке

Можно узнать сумму кредита на тот момент, когда планируется его погасить.

Банк не может запретить погасить кредит досрочно. Далеко не у всех есть возможность погасить сразу всю сумму. Поэтому многие откладывают деньги, чтобы собрать ее, продолжая вносить стандартные ежемесячные платежи.

Но, это не самый выгодный вариант. И в этом можно убедиться, просто изучив кредитный договор и план погашения задолженности с указанием сумм, остатка долга и других цифр. Несложно заметить, что сумма основного долга почти первую половину всего срока кредита не меняется.

Все потому что в этот период выполняется оплата процентов. Поэтому, выгоднее, даже если всей суммы кредита нет на руках, погашать его частями.

Но эти суммы должны быть крупными. Это позволит делать перерасчет, уменьшать срок и соответственно процентную ставку.

Может ли банк применять штрафные санкции к заемщику при досрочном погашении кредита

Это одно из главных препятствий, которые могут возникнуть на пути заемщиков, желающих как можно быстрее избавиться от кредита и полностью его закрыть.

Некоторые банки применяют штрафные санкции к тем, кто закрывает свою задолженность перед ними. Имеют ли они на это право? Однозначного ответа на данный вопрос дать невозможно просто потому, что кредитные договоры могут сильно друг от друга отличаться.

Ответ на этот вопрос можно найти именно в кредитном договоре, который заемщик заключал с банком. В некоторых банках никаких штрафов нет для тех, кто хочет быстрее все погасить и закрыть.

В других же штрафные санкции могут быть. Поэтому такие моменты лучше уточнить еще до того, как договор был заключен при оформлении кредита. Многие банки сейчас предлагают выгодные процентные ставки при выполнении всех условий.

Одним из таких условий является то, что досрочно кредит погашать нельзя. Иначе ставка автоматически увеличивается. И все это написано в договоре. Эти моменты обязательно лучше уточнить заранее, чтобы таких проблем не было.