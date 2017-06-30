Легенды бытовой техники. Mestel

Главный офис Mestel расположен в столице Австрии – Вене. Штат корпорации на сегодняшний день насчитывает более 2 тысяч человек, на территории Европы находится более 40 дочерних компаний и филиалов.

В 1956 году Mestel было лишь скромным предприятие, где выпускались первые австрийские вентиляторы. Вслед за вентиляторами бренд Mestel начал выпускать кухонные плиты и холодильники.

В середине 60-х годов Мориц Хаас обращает внимание отсутствие на мировом рынке крупных компаний занимающихся производством элитной бытовой техники.

За отсутствием такого рода компаний Хасс, уже преуспевший в то время предприниматель, открывает свою и называет её Mestel.

Первые дочерние предприятия у австрийского бренда начинают появляться в 60-х годах, а уже через десять лет Mestel начнёт занимать лидирующие позиции на европейском рынке элитной бытовой техники.

Техника компании отличается качеством и надёжностью, каждый продукт представляет собой новейшие разработки ведущих специалистов, вот так техника Mestel выглядит сегодня.

В 1965 году Mestel выпускает на рынок новую модель холодильника, которая принесла компании успех.

Модель пользовалась большим спросом в течение 5 лет, это укрепило позиции Mestel на рынке, а также принесло компании признание, как одного из лучших производителей элитной бытовой техники.

Ассортимент компании составляет целый спектр всевозможно бытовой техники произведённой под пристальным присмотром австрийцев.

Сегодня в ассортименте компании – более 250 наименований разнообразной бытовой техники, с каждым годом количество моделей увеличивается на 10-12 штук. С 2000 года продажи высокотехнологичной продукции Mestel исчисляются сотнями тысяч экземпляров.

Название компании в первую очередь ассоциируется у потребителей с высочайшим качеством и использованием новейших технологий. Качество и стиль – вот основные особенности элитной продукции от Mestel.

В данный момент Mestel работает в направлении проектировки новых моделей, с 2009 года компания также поддерживает австрийские исследовательские институты.

Компания не забывает и о поддержке своих клиентов, специально для них Mestel открыли в Европе склад запчастей, который оперативно работает со всеми европейскими сервисными центрами.

В Польше и Германии открыты подразделения компании, осуществляющие техническую поддержку на территории стран. В 2010 году подразделения также открылись в Чехии и Франции.

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