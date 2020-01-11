Лазерное лечение постакне на передовом оборудовании от Cynosure

Шрамы, рубцы и раны – эстетические дефекты, с которыми сталкиваются обладатели проблемной кожи. Речь идет о тех, кого настигли осложнения после длительного течения угревой болезни или последствия неудачного лечения акне.

В этом случае рекомендуется эффективное лечение постакне с помощью лазера PicoSure.

Принцип действия и эффект

Клиника Delete в Москве специализируется на предоставлении услуг лазерной косметологии. Благодаря профессионализму специалистов и передовому оборудованию американского бренда Cynosure в клинике эффективно решают множество эстетических задач, в том числе лечение постакне лазером PicoSure.

Восстановление кожного покрова основано на бесконтактной терапии, где для заживления рубцов различной сложности применяются мощные, но короткие импульсы, воздействующие на клетки, вырабатывающие эластин и коллаген.

Без термического контакта и без механических повреждений дермы запускаются регенерирующие процессы, восстанавливается структура кожи. Эффект заключается в быстром и безболезненном выравнивании кожи, разглаживании шрамов, рубцов, морщинок, отбеливании посттравматических пятен.

Отличие PicoSure от аналогов

Вместо термической обработки применяются энергетические толчки для селективной стимуляции регенерации. Это активизирует выработку эластина, который делает кожу упругой, приводит к уменьшению рубцов и сглаживанию неровностей кожного покрова.

Лечение на пикосекундном лазере PicoSure имеет ряд отличий от остальных лазерных техник:

подходит абсолютно для всех фототипов кожи;

не имеет сезонных ограничений;

не требует обезболивания (в том числе нанесения анестетиков, часто вызывающих раздражение);

является безопасной и не требует реабилитации, так как отсутствует нагревание кожи и ее повреждения;

технология не подавляет иммунитет;

за счет пикосекундной технологии вспышка лазера в тысячу раз мощнее, поэтому время проведения процедуры сокращено до 15-20 минут;

не вызывает раздражение и пигментацию.

Достоинства процедуры

Лазерное лечение постакне с помощью высокотехнологичного оборудования американской компании Cynosure обладает высокой эффективностью и безопасностью. После посещения клиники Delete клиенты получают ряд преимуществ:

комфортность (вместо болевых ощущений чувствуется легкое тепло);

быстрый результат (покраснения после процедуры сходят спустя 5 часов, а уже через 10-14 дней эффект виден невооруженным глазом – кожа выравнивается, рубцы становятся менее выраженными);

снятие воспаления, антибактериальный эффект;

нормализация работы сальных желез;

атравматичность (после лазерного лечения смело можно отправляются на работу/учебу);

улучшение общего состояния кожного покрова и усиление его защитных свойств.

Поддерживать сияющий вид лица после лазерной терапии рекомендовано с помощью косметических ухаживающих средств. Их подбор также осуществляется врачами-косметологами клиники Delete.

Далее на видео вы можете ознакомиться с описанием процедур, проводимых с применением лазера.