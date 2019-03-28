да придет идея думающему

Ламинат Balterio: виды и характеристики

28 марта 2019

В ходе выполнения ремонтных работ, в момент, когда наступает время монтажа напольного покрытия, уже не возникает вопрос о том, какой материал выбрать. В большинстве случаев потребитель отдает предпочтение ламинату. Данный материал обладает отличными техническими характеристиками и свойствами, которые делают его одним из самых лучших материалов для напольного покрытия.

Ламинат Balterio: виды и характеристики

Современный рынок строительных материалов переполнен различными видами ламината. Ассортимент и выбор данного напольного покрытия очень большой и разнообразный. Также много и различных производителей. Среди всех производителей ламината, хотелось бы отдельно отметить компанию Balterio, которая уже не первый год представляет свою продукцию на потребительском рынке.

В данной статье рассмотрим самые популярные виды ламината Balterio, и их технические характеристики.

О компании

Уже на протяжении 15 лет компания Balterio занимается производством и реализацией напольного покрытия, ламината. Balterio это бельгийская компания, которая экспортирует свою продукцию в различные страны Европы и СНГ.

Продукция компании Balterio обладает рядом преимуществ:

  • ударопрочная;
  • износостойкая;
  • огнестойкая;
  • влагостойкая;
  • устойчива к механическим повреждениям;
  • экологичная;
  • простая и легкая в монтаже.
Ламинат Balterio

    Популярные модели Balterio

    Давайте рассмотрим самые популярные среди потребителей модели ламината от компании Balterio:

    1. Ламинат Орех Селект. Технические характеристики:
      • производитель – Balterio;
      • страна – Бельгия;
      • габариты – 9 х 1261 х 190,5 мм;
      • структура – рельефная.
    2. Ламинат Прадо.Классический характеристики:
      • производитель – Тarkett;
      • страна – Россия;
      • габариты – 9 х 1292 х 194 мм;
      • структура – рельефная.
    3. Ламинат Дуб имбирный. Технические характеристики:
      • производитель – Balterio;
      • страна – Бельгия;
      • площадь в упаковке – 2,1551 м²;
      • количество ламелей -9 шт;
      • гарантия – 20 лет;
      • размер 1 ламели – 190,5 х 1257 х 0,8 мм.
    4. Ламинат Дуб платина блонд. Технические характеристики:
      • производитель – Balterio;
      • страна – Бельгия;
      • площадь в упаковке – 2,162 м²;
      • класс – 33;
      • размер 1 ламели – 8 х 1257 х 190,5 мм.
    5. Ламинат Черный Орех. Технические характеристики:
      • производитель – Balterio;
      • страна – Бельгия;
      • площадь в упаковке – 2,0309 м²;
      • структура – рельефная;
      • размер 1 ламели – 8 х 1263 х 134 мм.

    Чтобы ознакомиться со всем ассортиментом ламината, воспользуйтесь информацией, которая указана на сайт компании.



    Еще больше интересного на Propr.Me

    Еще нет комментариев.

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

    Мы вКонтакте:
    Live комменты:

    • Наталья: Я в восторге от нашего сотрудничества, мне запустили эффективнейшую контекстную рекламу, проработы все...
    • Ярослав: Рекламное агентство “Медор” зарекомендовало себя, как профессионалы, с которыми приятно, легко и...
    • serge: Тут вроде все очевидно, нужно сделать фотографии или видео показа платьев. Для этого нужны модели и хороший...
    • serge: Кроме подделок встречаются еще и копии, они отличаются от оригинала определенными признаками, в первую очередь...
    • serge: По большому счету замжа и кожа – материалы одной линии, поэтому не удивительно, что обувь из замши...

    Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

    При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
    Яндекс.Метрика