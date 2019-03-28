Ламинат Balterio: виды и характеристики

В ходе выполнения ремонтных работ, в момент, когда наступает время монтажа напольного покрытия, уже не возникает вопрос о том, какой материал выбрать. В большинстве случаев потребитель отдает предпочтение ламинату. Данный материал обладает отличными техническими характеристиками и свойствами, которые делают его одним из самых лучших материалов для напольного покрытия.
Современный рынок строительных материалов переполнен различными видами ламината. Ассортимент и выбор данного напольного покрытия очень большой и разнообразный. Также много и различных производителей. Среди всех производителей ламината, хотелось бы отдельно отметить компанию Balterio, которая уже не первый год представляет свою продукцию на потребительском рынке.
В данной статье рассмотрим самые популярные виды ламината Balterio, и их технические характеристики.
О компании
Уже на протяжении 15 лет компания Balterio занимается производством и реализацией напольного покрытия, ламината. Balterio это бельгийская компания, которая экспортирует свою продукцию в различные страны Европы и СНГ.
Продукция компании Balterio обладает рядом преимуществ:
- ударопрочная;
- износостойкая;
- огнестойкая;
- влагостойкая;
- устойчива к механическим повреждениям;
- экологичная;
- простая и легкая в монтаже.
Популярные модели Balterio
Давайте рассмотрим самые популярные среди потребителей модели ламината от компании Balterio:
- Ламинат Орех Селект. Технические характеристики:
- производитель – Balterio;
- страна – Бельгия;
- габариты – 9 х 1261 х 190,5 мм;
- структура – рельефная.
- Ламинат Прадо.Классический характеристики:
- производитель – Тarkett;
- страна – Россия;
- габариты – 9 х 1292 х 194 мм;
- структура – рельефная.
- Ламинат Дуб имбирный. Технические характеристики:
- производитель – Balterio;
- страна – Бельгия;
- площадь в упаковке – 2,1551 м²;
- количество ламелей -9 шт;
- гарантия – 20 лет;
- размер 1 ламели – 190,5 х 1257 х 0,8 мм.
- Ламинат Дуб платина блонд. Технические характеристики:
- производитель – Balterio;
- страна – Бельгия;
- площадь в упаковке – 2,162 м²;
- класс – 33;
- размер 1 ламели – 8 х 1257 х 190,5 мм.
- Ламинат Черный Орех. Технические характеристики:
- производитель – Balterio;
- страна – Бельгия;
- площадь в упаковке – 2,0309 м²;
- структура – рельефная;
- размер 1 ламели – 8 х 1263 х 134 мм.
Чтобы ознакомиться со всем ассортиментом ламината, воспользуйтесь информацией, которая указана на сайт компании.