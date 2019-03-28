Ламинат Balterio: виды и характеристики

В ходе выполнения ремонтных работ, в момент, когда наступает время монтажа напольного покрытия, уже не возникает вопрос о том, какой материал выбрать. В большинстве случаев потребитель отдает предпочтение ламинату. Данный материал обладает отличными техническими характеристиками и свойствами, которые делают его одним из самых лучших материалов для напольного покрытия.

Современный рынок строительных материалов переполнен различными видами ламината. Ассортимент и выбор данного напольного покрытия очень большой и разнообразный. Также много и различных производителей. Среди всех производителей ламината, хотелось бы отдельно отметить компанию Balterio, которая уже не первый год представляет свою продукцию на потребительском рынке.

В данной статье рассмотрим самые популярные виды ламината Balterio, и их технические характеристики.

О компании

Уже на протяжении 15 лет компания Balterio занимается производством и реализацией напольного покрытия, ламината. Balterio это бельгийская компания, которая экспортирует свою продукцию в различные страны Европы и СНГ.

Продукция компании Balterio обладает рядом преимуществ:

ударопрочная;

износостойкая;

огнестойкая;

влагостойкая;

устойчива к механическим повреждениям;

экологичная;

простая и легкая в монтаже.

Популярные модели Balterio

Давайте рассмотрим самые популярные среди потребителей модели ламината от компании Balterio:

Ламинат Орех Селект. Технические характеристики: производитель – Balterio;

страна – Бельгия;

габариты – 9 х 1261 х 190,5 мм;

структура – рельефная. Ламинат Прадо.Классический характеристики: производитель – Тarkett;

страна – Россия;

габариты – 9 х 1292 х 194 мм;

структура – рельефная. Ламинат Дуб имбирный. Технические характеристики: производитель – Balterio;

страна – Бельгия;

площадь в упаковке – 2,1551 м²;

количество ламелей -9 шт;

гарантия – 20 лет;

размер 1 ламели – 190,5 х 1257 х 0,8 мм. Ламинат Дуб платина блонд. Технические характеристики: производитель – Balterio;

страна – Бельгия;

площадь в упаковке – 2,162 м²;

класс – 33;

размер 1 ламели – 8 х 1257 х 190,5 мм. Ламинат Черный Орех. Технические характеристики: производитель – Balterio;

страна – Бельгия;

площадь в упаковке – 2,0309 м²;

структура – рельефная;

размер 1 ламели – 8 х 1263 х 134 мм.

Чтобы ознакомиться со всем ассортиментом ламината, воспользуйтесь информацией, которая указана на сайт компании.

