Спекулятивный инструмент, нестабильный актив, белая ворона среди инвестиционной классики – все это правда, когда говорят про криптовалюту, но при этом хоть люди и говорят это часто с негативной окраской, по сути, ничего негативного в этом нет.

Многие уже не раз и не два слышали о криптовалюте, но при этом до сих пор плохо понимают, что представляет собой это явление и как именно оно работает. Подробнее узнать о блокчейн-стартапе pointpay io можно на сайте pointpaybank.online.

Что представляет собой криптовалюта

Это современное средство для расчетов между владельцами такой валюты, а также инструмент для накопления и спекуляции.

Да, слово звучит не очень, но в данном случае проблемы нет. Просто когда человек покупает дешевле, а продает дороже – это называется спекуляцией, хотя часто это еще называют словом трейдинг. Но суть от этого не меняется.

Основывается криптовалюта на доверии.

Это все, на чем она держится. Участники как бы договорились что это ценность, просто самим фактом ее использования. И это стало ценностью. Так что криптовалюта обеспечена доверием. Она никак не связана ни с какими другими валютами, существующими сегодня в мире.

Принцип действия

Криптовалюта – на сегодняшний день компьютерный код, который синхронизирован между множеством компьютеров по всему миру. Даже если все компьютеры отключатся, но один останется работать, вся история потом будет восстановлена на других устройствах и система не пострадает.

Вот почему это очень надежно. Децентрализация – главный принцип, а если его нет, то это не криптовалюта, а просто какие-то частные деньги. И ни в коем случае не стоит забывать об этом, ведь сегодня есть немало мошенников.

Если захотелось попробовать себя в криптовалютном инвестировании, важно проявить осторожность в этом.

Если нет огромного количества знаний, лучше не заниматься торговлей на всевозможных биржах. Достаточно будет просто купить какое-то количество надежной криптовалюты вроде биткоина. Ну а затем остается только ожидать и скорее всего, она вырастет поскольку капитализация того же биткоина пока всего несколько процентов, а значит потенциал у него огромный.

То есть многие люди еще даже не знают о такой валюте, но со временем, когда популярность ее вырастет, все больше будет покупать ее, и тем больше будет ее курс. К тому же, однажды она перестанет выпускаться, и тогда будут уже другие причины для роста цены.