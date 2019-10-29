Банковская политика постоянно ужесточается, и получить кредит становится все сложнее. На помощь может прийти кредит под ПТС, то есть получение кредита под залог паспорта на автомобиль. На выгодных условиях получить кредит под залог ПТС предлагает Автоломбард Красноярск.

Основные преимущества данного вида кредитования

Займ под залог ПТС имеет массу преимуществ перед другими видами займов, к ним можно отнести:

небольшой пакет документов для оформления кредита. В него входят личный паспорт, водительское удостоверение, ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля. Просроченная страховка не станет поводом для отказа, пролонгировать её можно на месте. Данные о доходах предоставлять не нужно;

очень быстрое оформление в течении 20-30 минут, в банках же одобрения можно ждать и так и не дождаться неделями;

гибкие условия выдачи займа, к каждому клиенту стараются найти подход и подобрать подходящие условия кредитования;

скрытых комиссий не существует, все комиссии прозрачные, нет дополнительных платежей, по договору, как во многих банках.

Порядок получение займа

Процесс оформления прост и понятен, он происходит следующим образом:

визит в офис финансовой организации, предварительно договорившись о встрече по телефону компании или с помощью заявки на её сайте;

оценка транспортного средства и предложения всех возможных способов кредитования;

при согласии обеих сторон, нужно нанести визит авто ломбарду данной компании для технического осмотра автомобиля, определения его стоимости исходя из состояния и заключения сделки с опытным юристом;

после на личную карту клиента или наличными в кассе авто ломбарда выдаются деньги.

После того, как кредит будет погашен, паспорт ПТС возвращается владельцу. Все это время можно ездить на машине, но без паспорта, если же оставить автомобиль в качестве залога, то сумма кредита будет больше.

При залоге ПТС выдается около 60% от стоимости автомобиля, если машина будет в залоге компании, то сумма будет достигать 80 %.

Процентная ставка в среднем равна 1,45% в неделю, ставка может изменятся в зависимости от стоимости автомобиля, чем выше стоимость автомобильного средства, тем ниже ставка по кредиту.

Сроки кредита оговариваются на первоначальном этапе. Кредитные средства могут выдаваться как на считанные дни, так и на несколько лет, в зависимости от суммы.

Если машина остается под залогом, все это время она находится на охраняемой стоянке и полость защищена.