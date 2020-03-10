Как выбрать измеритель оптической мощности

Измеритель оптической мощности, который можно выбрать здесь , используется для контроля линий и оборудования ВОЛС, локализации повреждений.

Рассказываем, на какие характеристики обращать внимание при покупке.

Тип адаптеров

Производители выпускают приборы с разными типами интерфейсов:

SC

LC

FC

ST

Также есть модели с универсальными адаптерами диаметром 2,25 мм — для FC, SC и ST коннекторов. Встречаются измерители с интерфейсом диаметром 1,25 мм. Они совместимы с LC коннектором.

Совет: для подключения к оборудованию с иными типами портов, используйте гибридные патч-корды. Их концы оснащены разными коннекторами, например: FC и LC.

Диапазон мощности

Чем шире диапазон, тем длиннее линия, которую можно измерять. При выборе следует основываться на суммарной мощности всего активного оборудования, которое используется в сети.

Учитывайте: максимальная мощность оптического сигнала для измерения должна быть больше, чем выходная мощность оборудования. В противном случае прибор может сгореть.

Количество длин волн

Как правило, наиболее часто используют 4 длины: 850, 1300, 1310 и 1550 нм. Но в пассивных оптоволоконных сетях длины могут быть другими: 1490 и 1625 нм. Впрочем, тут просто выбрать: чем больше длин, тем лучше.

Другие параметры и функции

При выборе обращайте внимание на разрешение. Эта характеристика влияет на точность результатов измерения. Чем больше показатель (чем меньше цифра), тем меньше погрешность.

Что касается питания, обычно модели используют классические батарейки: Крона, АА, ААА и т. п.

Производители оснащают устройства дополнительными функциями. Так, можно купить измеритель оптической мощности с возможностью:

Установить опорный уровень — пригодится для определения затухания ВОЛС.

Автоматически определять длину волны — понадобится, когда нужно измерить вносимые потери вместе с источником излучения.

Определять модулированный сигнал — дает возможность идентифицировать оптоволокно на большом расстоянии: можно прозвонить линию длиной от 100 км.

Примечание от EServer. Некоторые модели также оснащаются встроенной памятью и возможностью подсоединения к компьютеру. Это пригодится, когда нужно составить отчет о проверке ВОЛС.

Чтобы выбрать подходящий измеритель оптической мощности, нужно учитывать тип интерфейса, диапазон мощности и количество рабочих длин волн. Также важно обратить внимание на разрешение и дополнительные функции.