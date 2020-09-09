Как создают сайт лендинг пейдж и какая должна быть у него структура

Лендинг пейдж — это одна из разновидностей сайтов, которая используется для повышения продаж, является достаточно эффективным маркетинговым инструментом. На поведение потенциальной целевой аудитории, количество продаж очень сильно влияет то, насколько правильно создана эта страница, какие блоки в себя включает. Заказать профессиональную разработку лендинга в Минске по доступной цене можно на сайте https://to4ka.by/.

Как создаётся лендинг пейдж

Сейчас в интернете можно найти бесплатные платформы, которые позволяют самостоятельно создать, в том числе и такой одностраничный сайт. Несмотря на кажущуюся простоту и наличие бесплатных доступных инструментов, на деле человеку, который мало во всём этом разбирается, создать эффективную landing page достаточно сложно.

Ведь необходимо знать психологию продаж, иметь опыт в маркетинге и рекламе. Это больше не про создание и разработку супер крутых сайтов, а про продажи товаров и услуг.

Поэтому, лучше доверить это дело профессионалам, предварительно тщательно проверив их репутацию, портфолио, убедиться в том, что они действительно предоставляют качественные услуги.

Какая структура должна быть у лендинга

Какой-то стандартной и универсальной структуры лендинга не существует. В каждом случае количество блоков и их расположение подбирается индивидуально в зависимости от целей, которые преследует заказчик.

В каждом случае при разработке такой страницы принимается решение о том, какая информация будет вверху страницы, а какую нужно будет разместить внизу. Определяется количество и виды блоков.

Принимается решение о том, какие дополнительные элементы добавить для того, чтобы побудить у читателей и пользователей совершить покупку или какое-то действие. В целом, необходимо приложить максимум усилий, чтобы блоки и вся информация были максимально полезными для читателя, содержали всё необходимое и ничего лишнего.

Одним из основных элементов является шапка лендинга. На ней размещают информацию о компании, её логотип, контактные данные. Далее идет оффер, т. е. торговое предложение.

В средней части страницы размещается информация о продукте или услуге. Следом идет перечисление преимуществ. Может быть включён блок, где указана целевая аудитория, с перечислением примеров юридических и физических лиц, кому это товар или услуга может потребоваться.

Дополнительно можно добавить блок сравнения с какими-то другими продуктами, блок с информацией о компании-производителе, блок с информацией о том, что в конечном итоге получит клиент.