Крафтовое пиво - что это такое простыми словами. Узнайте о преимуществах крафтовых рецептур.
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Крафтовое пиво — что это такое простыми словами
15 августа 2023

В переводе с английского «craft» — ремесло. Крафтовым пивом называют напиток, который производится в небольшом количестве и при этом имеет нетипичный состав. Пивовар, производящий крафтовое пиво, намеренно изменяет рецептуру напитка в поисках новых органолептических нюансов. Естественно, цель лишь одна – создать рецептуру, которая удивит и понравится клиенту в широком смысле: структура напитка, пена, аромат, спиртуозность, послевкусие и т.д.

Темное крафтовое пиво гарантированно не оставить равнодушным ценителей пенного напитка. При дегустации сразу на передний план выходит мощный многогранный аромат и сложный вкус, раскрывающийся последовательно сменяющимися оттенками в послевкусии.

Преимущества и недостатки крафтового пива

Преимущества и недостатки крафтового пива

Читатель должен понимать, что крафтовое пиво не может быть дешевле предложения пивоваренных заводов на полках супермаркетов:

  • крафтовые производства не используют конверванты;
  • в производстве используется только натуральное, высококачественное сырьё.

Упомянутые пункты неизбежно приводят к увеличению стоимость крафтового пива.

Среди преимуществ напитка, изготовленного по особой рецептуре, следует выделить:

  • уникальные вкусовые и ароматические характеристики;
  • непредсказуемость и яркие впечатления для пивных ценителей.

Ввиду отсутствия консервантов в составе крафтовое пиво не может храниться долго. Его производят небольшими партиями, рассчитывая реализовать за 2-3 дня. Несвежего крафтового пива не существует.

Особенности крафта: пиво с характером

Особенности крафта: пиво с характером

Постольку-поскольку крафтовое пиво реализовывается в барах, у создателей есть обратная связь с покупателями. Иными словами – создатель крафтового пива отлично понимает, чего ожидает его конечный потребитель.

Это позволяет формировать предложение особым образом – сохраняя простор для экспериментов, но при этом, не обанкротившись, если новая рецептура напитка не понравится клиентам.

Корректный подход к маркетинговому продвижению позволит только наращивать аудиторию бара, частной пивоварни.

В отличие от промышленных пивоваренных заводов, у которых ассортимент не меняется десятилетиями, крафтовые пивовары имеют возможность менять полностью ассортимент хоть каждые три недели.

В видео Евгений Смирнов подробно обозначит особенности крафтового пива:

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