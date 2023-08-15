В переводе с английского «craft» — ремесло. Крафтовым пивом называют напиток, который производится в небольшом количестве и при этом имеет нетипичный состав. Пивовар, производящий крафтовое пиво, намеренно изменяет рецептуру напитка в поисках новых органолептических нюансов. Естественно, цель лишь одна – создать рецептуру, которая удивит и понравится клиенту в широком смысле: структура напитка, пена, аромат, спиртуозность, послевкусие и т.д.
Темное крафтовое пиво гарантированно не оставить равнодушным ценителей пенного напитка. При дегустации сразу на передний план выходит мощный многогранный аромат и сложный вкус, раскрывающийся последовательно сменяющимися оттенками в послевкусии.
Преимущества и недостатки крафтового пива
Читатель должен понимать, что крафтовое пиво не может быть дешевле предложения пивоваренных заводов на полках супермаркетов:
- крафтовые производства не используют конверванты;
- в производстве используется только натуральное, высококачественное сырьё.
Упомянутые пункты неизбежно приводят к увеличению стоимость крафтового пива.
Среди преимуществ напитка, изготовленного по особой рецептуре, следует выделить:
- уникальные вкусовые и ароматические характеристики;
- непредсказуемость и яркие впечатления для пивных ценителей.
Ввиду отсутствия консервантов в составе крафтовое пиво не может храниться долго. Его производят небольшими партиями, рассчитывая реализовать за 2-3 дня. Несвежего крафтового пива не существует.
Особенности крафта: пиво с характером
Постольку-поскольку крафтовое пиво реализовывается в барах, у создателей есть обратная связь с покупателями. Иными словами – создатель крафтового пива отлично понимает, чего ожидает его конечный потребитель.
Это позволяет формировать предложение особым образом – сохраняя простор для экспериментов, но при этом, не обанкротившись, если новая рецептура напитка не понравится клиентам.
Корректный подход к маркетинговому продвижению позволит только наращивать аудиторию бара, частной пивоварни.
В отличие от промышленных пивоваренных заводов, у которых ассортимент не меняется десятилетиями, крафтовые пивовары имеют возможность менять полностью ассортимент хоть каждые три недели.
В видео Евгений Смирнов подробно обозначит особенности крафтового пива: