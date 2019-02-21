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Что такое и как работают оффшоры

21 февраля 2019

У большинства простых обывателей слово «оффшоры» ассоциируется с чем-то преступным. Но на сегодняшний день использование оффшорных зон является нормальной практикой ведения бизнеса во всем мире.
Что такое и как работают оффшоры
Термин оффшор может применяться к разным видам компаний. Сегодня данная схема используется в банковском, страховом и других видах бизнеса. Особенно часто в оффшорах регистрируют IT-компании, владеющие многомилионными активами.

Особенности

Оффшорные зоны обычно организуют государства с низким уровнем развития. Таким образом они привлекают иностранный капитал. Оффшор подразумевает регистрацию предприятия в этой стране, но бизнес такая компания должна осуществлять вне ее.

Привлекательность оффшоров обусловлена отсутствием необходимости платить налоги. Компания выплачивает плату за регистрацию и ежегодный взнос за услуги. Кроме того, у оффшорных зон есть и другие преимущества:

  • соблюдение анонимности при ведении бизнеса. Также соблюдается полная конфиденциальность в банковской сфере;
  • наличие развитой инфраструктуры и информационных коммуникаций;
  • возможность получить профессиональную помощь при регистрации компании и осуществлении деятельности. Как правило, в таких государствах хорошо налажена сеть секретарских компаний, которые документально сопровождают бизнес на всех этапах его развития.

Все предприятия, зарегистрированные в оффшоре, имеют доступ к крупнейшим международным банкам. Открыть валютный счет в них также поможет секретарская компания.
Что такое и как работают оффшоры

Как работает схема

Для того, чтобы начать работать в оффшоре, не обязательно лететь на острова лично. Достаточно обратиться в представительство секретарской компании в своей стране. Подписав договор и предоставив свой паспорт уже через некоторое время можно стать владельцем собственной компании.

Достаточно часто крупные предприниматели открывают в оффшорных зонах банки для собственных нужд. Здесь они накапливают свои сбережения в полной анонимности. Но в мировой практике обычно эти зоны используются для торговли:

  1. Оффшорная компания приобретает товар в одной стране по низкой цене.
  2. Партия товара реализуется в другой стране по стоимости, равной мировым ценам на данную группу товаров.
  3. Разница накапливается на счетах оффшорной компании без необходимости платить налог на прибыль.

Важно знать условия таможенного законодательства в стране, где приобретается товар. Регулируя цену по собственному усмотрению, оффшорные компании имеют возможность экономить на уплате таможенных сборов.



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