Оснащенная мотором яхта Sunreef Ultima 55 производится с 2024 года и с этого времени показала себя как скоростное, надежное и шикарное средство переживания по воде.

Яхта подойдет как для передвижения, так и для роскошного отдыха, так как этот катамаран полностью приспособлен для таких нужд. Подробнее узнать о данной модели катамарана можно по ссылке Sunreef Yachts.

Технические характеристики моторного катамарана

Длина яхты составляет 16,60 м.

Ширина яхты 5, 60 м.

Катамаран дает осадку 1,5 м.

В катамаране оборудовано две(либо три) каюты и четыре(шесть) спальных места в зависимости от модели.

Судно может взять на борт триста литров пресной воды.

Катамаран может быть оборудован электрическим или гибридным(2*350 kw) двигателем.

Емкость батареи составляет 220 кВт*ч при 625 В.

Предусмотрена возможность взять запас топлива в количестве 1500 литров.

Яхта имеет тип корпуса-катамаран.

Ее класс мореходности относится к классу В, то есть катамаран может выходить в море, но не дальше двухсот миль от береговой линии.

При изготовлении корпуса применяется материал стеклопластик.

Возможности, предлагаемые моторным катамараном Sunreef Ultima 55

Яхта потребляет минимально необходимое ей количество энергии, это позволяет ей быть устойчивой и одновременно быстрой. Яхта предназначена для высококлассного отдыха, для этого она оборудована обширной прогулочной палубой и полуоткрытым пассажирским салоном.

Ее просторная кормовая часть оборудована двумя фальшбортными платформами, которые могут откидываться. На борту имеется полуоткрытая обеденная зона, зоны отдыха на свежем морском отдыхе. Для безопасности судно оборудовано морскими лестницами, которые изготавливаются на заказ. На яхте предусмотрено специальное хранилище для водных принадлежностей, снаряжения для рыбалки и подводного погружения.

Корпус яхты сконструирован таким образом, что обеспечивает беспроблемный доступ к пристани. Специально разработанная форма корпуса снижает сопротивление и за счет этого увеличивает эффективность и производительность двигателя.

При производстве яхты использована нетоксичная и экологически чистая краска для днища яхты, а само судно оборудовано тонкими и легкими солнечными батареями для бесперебойного электроснабжения.

При использовании катамарана потребляется только чистая и возобновляемая энергия, что очень важно для экологии и комфортного и чистого отдыха на борту.

Покупатель может выбрать катамаран с любой отделкой внутренних помещений, также на выбор предлагается различная планировка. Стоимость катамарана начинается от 2400.000 евро.