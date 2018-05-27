Как провести аудит контекстной рекламы?

Контекстная реклама сегодня является наиболее популярным средством продвижения абсолютно любого бизнеса в Интернете. Однако, сложность настройки рекламных кампаний приводит к необходимости привлечения сторонних специалистов. Некоторые владельцы ресурсов полагают, что в настройке контекстной рекламы нет ничего сложного. Однако, когда реклама не приносит совершенно никакого позитивного смысла, обвиняется весь Интернет, а сети контекстной рекламы становятся вдруг «добровольным средством отъёма честно заработанных денег».

На сайте https://context-agent.ru/audit-kontekstnoj-reklamy/ Вы сможете заказать аудит контекстной рекламы. Важно понимать, что ситуация на рынке (аукцион за наиболее выгодные места размещения) изменяется постоянно. Следовательно, регулярно следует осуществлять проверку собственных позиций. В противном случае попросту невозможно получать пользу от контекста.

Подготовительный этап работы

Если Вы всё же решили самостоятельно решать возникшие проблемы настройки с контекстной рекламной, настоятельно рекомендуется изначально обеспечить себя инструментами анализа текущей ситуации.

Речь идёт о выполнении подготовительного этапа, который состоит из:

установки Google Analytics и Яндекс.Метрики на сайт;

настройки целей микро- и макро- конверсии;

настройки колл-трекинга (отслеживание звонков);

настройки электронной торговли (если речь идёт о продвижении торговой площадки – Интернет-магазина);

установки UTM-меток.

Напомним, что UTM-метки предоставляют рекламному менеджеру выяснять, откуда в принципе приходят клиенты на сайт из Интернета. Передача данных о расходах – это отдельный этап. Речь идёт об оправке данных из Яндекс.Директа в системную обработку Google Analytics.

Эффективность поисковых компаний: анализ

Начинать следует с оценки поисковых запросов. Оцените все запросы, которые используются в конкретной рекламной кампании. Если какая-то часть их нерелеванта, немедленно отсеките их и больше не используйте к данному проекту.

Эффективность совершаемых кликов тоже требует отдельного внимания. Цена конверсии выше KPI должна оказаться достаточной причиной для поиска наличия ассоциированных конверсий.

Таковых нет? Исследуемая ключевая фраза является неэффективной и должна быть забыта.

Блок, расположенный над результатами поисковой выдачи – важнейший аспект контекстной рекламы. Важно оценить вероятность попадания Ваших объявлений в этот блок. Обратите внимание на установленные бюджеты. Они уже находятся на высшем пределе? Добавляйте новые объявления, дабы повысить вероятность улучшения CTR.

В видео рассказывается о том, как проводится аудит в контекстной рекламе: