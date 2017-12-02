Контекстная реклама как эффективный способ увеличения продаж

Способствовать быстрому увеличению продаж можно с помощью грамотного донесения информации о продукте или услуге целевым потребителям.

Контекстная реклама, как способ увеличения продаж

Продвигая продукты стандартными способами, такими как: радио, телевидение, газеты, журналы или наружная реклама, безусловно, можно сообщить информацию потребителю, но вот проверить насколько он целевой, невозможно ни количеством просмотров, ни тиражом, ни прайм-таймом.

Поэтому, зачастую, при использовании любого из этих видов рекламы, весомая часть бюджета на рекламную кампанию (РК) израсходована будет впустую.

В этом отношении контекстная реклама представляет больше возможностей и удобство в оценке успешности перед другими видами продвижения товаров и услуг в интернете.

К её преимуществам можно отнести тот факт, что оплата происходит исходя из количества переходов по ссылке, а не от количества её показов. При этом она показывается исключительно заинтересованным пользователям.

В чем отличие от других видов рекламы?

В отличие от прочих видов рекламы, контекстная воспринимается пользователем как некая дополнительная информация, которая помогает быстро сориентироваться в огромной сети Интернет, а не как навязчивые предложения.

Именно поэтому у пользователей сети возникает гораздо меньше негативных реакций на продвижение товаров и услуг данным способом.

Особенности контекстной рекламы:

все объявления видят только пользователям заинтересованным;

стоимость клика определяется аукционным способом;

оплачивается только переход;

все объявления будут доступны только в тех регионах, где необходимы продажи;

объявление будет показываться в зависимости от запроса пользователя на странице поисковой системы, либо в зависимости от содержания веб-страницы, где она отображается.

Как же работает контекстная интернет реклама?

Потенциальный покупатель выходит в Интернет через удобный для него поисковик и задает в строке поиск то, что ему необходимо, набирая в строке поиска ключевые слова.

Далее поисковая машина, исходя из ключевого слова, выдает результаты поиска, которые и являются ответом на запрос. Размещается такое объявление над результатами поиска или справа от них.

Выглядит она так же, как и результаты поиска, поэтому человек намного лояльнее относится к данному виду продвижения продукта.

Контекстная интернет-реклама на известных поисковых системах Рунета обеспечит не только целевых потребителей, но и решит основную цель вашей РК — увеличение продаж. Реклама в поиске Яндекса – быстрый и сравнительно простой способ поиска людей, действительно заинтересованных в предлагаемом товаре или услуге.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про то, что такое контекстная реклама.