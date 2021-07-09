Не всегда есть возможность построить склад для хранения тех или иных грузов, сырья, готовой продукции, личных вещей, товара и не только.

В некоторых случаях это нецелесообразно экономически. Проблема легко решается при помощи специальных контейнеров. Одна из популярных моделей 10 футовый или 3 метровый контейнер, подробнее с характеристиками которого можно ознакомиться на сайте компании https://conwaycs.ru/containers/new/10ft-standart.

Что это такое

Это очень прочный металлический контейнер, который предназначен преимущественно для морских перевозок на любые расстояния.

Несмотря на небольшой объем и габариты, вместительность достаточно хорошая. Стопроцентная герметичность и водонепроницаемость гарантирует сохранность груза независимо от условий перевозки и хранения. При перевозке морским водным транспортом на транспортных судах не всегда есть возможность обеспечения всех необходимых условий для грузов.

Может попасть влага. Сам корабль может попасть в шторм и т.д. Именно по этой причине в данной отрасли используют такие металлические герметичные контейнеры, которые и обеспечивают сохранность груза, независимо от того, что именно перевозится внутри. 10 футовый контейнер имеет следующие внутренние размеры:

Длина: 2,8 м

Ширина: 2,3 м

Высота: 2,39 м

Объем равен 15,9 куб.м.

Внешние размеры равны:

Длина: 2,9 м

Ширина: 2,4 м

Высота: 2,5 м

Параметры дверного проема:

Ширина: 2,3 м

Высота: 2,2 м

Этого достаточно для беспрепятственного проведения погрузочно-разгрузочных работ. Контейнер водонепроницаемый и ветронепроницаемый.

Соответствует стандартам:

ISO 830

ISO 668

ISO 6346

ISO 1161

ISO 1496-1.

Это означает, что его можно смело использовать для международных и внутренних грузоперевозок. Он отвечает всем требованиям.

Конструкция оснащена системой twistlock. Это поворотный замок, благодаря наличию которого контейнер, независимо от того, пустой он или полный, можно поднимать, спускать, перемещать, используя для этого подъемные краны.

Сфера применения

Понятно, что основная сфера применения контейнера — это грузоперевозки.

Это могут быть не только грузоперевозки по воде, но и автомобильные, ж/д, воздушные и не только. 10 футовый контейнер прекрасно подходит для перевозки малогабаритных, сборных, мелкоштучных грузов.

Можно смело отнести его к разряду универсальных, потому что он идеально решает задачи перевозок малогабаритных грузов, если партия небольшая.

Основными покупателями таких контейнеров, разумеется, являются транспортные компании, которым они нужны для работы. Также это могут быть какие-то крупные предприятия, которые поставляют готовую продукцию, закупают сырье, полуфабрикаты и отдают на перевозку уже в контейнере.

Это могут быть компании, которые предоставляют контейнеры частным лицам, различным организациям или транспортным компаниям в аренду. В редких случаях встречаются и альтернативные способы использования контейнеров с такими параметрами.

Например, кто-то может использовать его на своём дачном участке или загородном доме вместо гаража. Почему бы и нет?! Он достаточно вместительный и всё можно оборудовать таким образом, чтобы хранение вещей было максимально комфортным.

Некоторые могут использовать такие контейнеры в качестве времянки или вместо дачного домика, если они приезжают просто на день к себе на участок, не живут там постоянно и редко остаются ночевать. А некоторые умудряются использовать его даже для создания каких-то коммерческих объектов.