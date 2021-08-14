Кому нужны кассовые аппараты в 2021 году и кто может работать без них

Большая часть индивидуальных предпринимателей открыла онлайн кассу и ещё в 2019-м году, так потребовало законодательство. Однако, многие индивидуальные предприниматели, которые платят патентный налог и ЕНВД, все еще не открывали кассу.

К 2019-му году открыть кассу потребовали тех предпринимателей, которые оказывают услуги общественного питания, и у которых есть трудовые договоры, также кассу должны были открыть розничные продавцы, у которых есть работники. Еще в июле 2019 г.

Предприниматели без сотрудников обязаны были перейти на онлайн кассы, но потом сроки перенесли, и индивидуальным предпринимателям без работников можно было работать без кассы до 1 июля 2021г. Кому нужен кассовый аппарат?

Даты перехода на онлайн кассы

Предприниматели со специальным режимом обязаны были с 1 февраля 2021г.

Вносить в чек название товара, работы или услуги, а также количество. Раньше это было не обязательно, за исключением подакцизных товаров.

Также предприниматель может не добавлять наименование товара в том случае, если покупатель оплачивает авансом, и неизвестно, какой товар оплачивается.

Во всех остальных случаях придётся указывать название товара или услуги, это касается и ИП на специальном режиме, для которых раньше это было не обязательно.

Что касается популярных ошибок, за которые можно получить штраф, то это не указание наименования товара или услуги, также наименование товара должно быть определенное для того, чтобы можно было понять предмет продажи. Также в чеке всегда нужно пробивать правильный товар, а не название других товаров.

Кассовые аппараты для ИП без работников и с работниками

До 1 июля 2021г. действовало правило, согласно которому предприниматель, у которого нет персонала, мог не использовать кассу для продажи товара или предоставления услуг.

Однако, после указанной даты это правило не действует, также на правила не влияет используемая система налогообложения и способы оплаты.

Не существует определённого перечня работ или услуг, которые можно предоставить без кассы, поэтому индивидуальному предпринимателю можно было использовать кассу при предоставлении любых услуг или продажи любых товаров.

Если же индивидуальный предприниматель возьмёт к себе работника, он должен зарегистрировать и использовать кассу, на это дается 30 дней с момента заключения договора.

У ИП с работниками была возможность не использовать кассовый аппарат до 1 июля 2019г., но потом освобождение было отменено.

Полное освобождение от использования кассовых аппаратов есть только у ИП на патенте, на него не влияет количество персонала и способы оплаты.