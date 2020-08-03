Как выбрать тариф для расчетно-кассового обслуживания?

Расчётно-кассовым обслуживанием называется комплекс услуг, который предоставляет банк индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. Как правило, отдельный счёт необходим. Он также служит основой для регулярных налоговых проверок. Естественно, предпринимательство в своей сути может очень отличаться. Речь идёт о том, что тарифы на расчётно-кассовое обслуживание изменяются по своей стоимости значительно.

О том, как выбрать тариф РКО, читайте ниже. Будут приведены базовые характеристики, которые и обеспечат оптимальный выбор. Вы не будете переплачивать за услуги, которыми в принципе не пользуетесь в силу специфики собственного бизнеса.

Не стоит ориентироваться на рекомендации банковских клерков

Работникам банка необходимо реализовать актуальный комплекс услуг. Нередко, за продажу особенно затратных для клиента (но выгодных для банка) тарифов клерки получают бонусы.

Оценивайте каждое предложение самостоятельно по следующим параметрам:

ожидаемое количество финансовых операций в месяц;

требуется ли валютный счёт;

будут ли средства со счёта периодически обналичиваться;

планируется ли выпуск корпоративной банковской карты;

планируете ли Вы в будущем оформлять кредиты.

В зависимости от этих параметров конечная стоимость РКО может разница до нескольких тысяч (речь идёт о ежемесячной плате).

Некоторые банки предлагают в качестве дополнительной услуги установки специального ПО на компьютеры бухгалтеров фирмы. Это решение считается более защищённым, если сравнивать его с типичным Интернет-банкингом.

Выгодное РКО предлагается в банке, который имеет невыгодное расположение

Допустим, рядом с Вашим офисом располагается филиал банка, который для Вас не привлекателен своими услугами. Но на другом конце города есть другой банк с более выгодными условиями.

Настоятельно рекомендуем несколько раз подумать перед тем, как осуществить оформление РКО.

Действительно, многие функции сегодня доступны через Интернет. Однако, предприниматели знают, насколько часто приходится лично присутствовать в отделах обслуживания.

Может оказаться так, что трата времени на дорогу по пробкам до «выгодного» банка окажется менее предпочтительной, чем дорогое РКО. Естественно, при выборе банковской организации нельзя не принимать во внимание фактор надёжности – инициированы ли в отношении руководящих постов банка уголовные дела, были ли какие-то крупные конфликты с клиентами в прошлом и т.д.

В видео перечислены золотые правила выбора тарифа РКО для ИП: