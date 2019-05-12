Кому нужна email рассылка в современное время, что она собой представляет

В настоящее время мы часто слышим такие термины, как «email рассылка», «email маркетинг». Что же это такое и в чем его основная задача? Email рассылка – это автоматизированная рассылка писем на электронные адреса по определенным критериям.
Также существует СМС-рассылки на сотовые телефоны пользователей.
Рассылки – это мощный инструмент маркетинга, его неотъемлемая часть. Они позволяют наладить контакт с потенциальными клиентами и существенно повысить уровень продаж.
Основные функции email или СМС-рассылок:
- информирует каждого подписчика о новых товарах, услугах, обучающих программах, публикациях и т.д.;
- налаживает обратную связь с каждым клиентом;
- формирует клиентскую базу;
- ненавязчиво рекламирует необходимый товар или услугу;
- увеличивает объемы продаж;
- повышает количество повторных заказов.
Как воспользоваться услугами email рассылок для собственного бизнеса
Для этого необходимо обратиться в хорошую компанию email маркетинга. Необходимо серьезно отнестись к выбору сервиса рассылок, ведь многие из них неэффективны.
Например, на сайте mail365.ru можно заказать email маркетинг по выгодным тарифам. Создаете рассылки вы самостоятельно. Сделать это просто благодаря хорошему функционалу и инструментам. Основные преимущества компании:
- удобный редактор рассылок;
- хорошие и простые инструменты создания рассылок;
- высокая доставляемость каждого письма получателю;
- полная автоматизация сервиса;
- все письма доставляются в папку «входящие», а не в «спам»;
- отправлять можно на любые электронные адреса;
- эффективная форма подачи необходимой информации;
- продажи подпрыгнут вверх в краткие сроки;
- приемлемые цены за услуги.
Рассылки: какие виды бывают
Существует несколько видов автоматической рассылки писем, которые отличаются между собой целями
- информационная рассылка. Привлекает дополнительных клиентов, информирует о роде деятельности, основной продукции и т.д.;
- коммерческая рассылка – инструмент для ненавязчивой рекламы;
- новостная рассылка. Рассказывает подписчику о различных новинках, бонусах, скидках и акциях;
- транзакционная рассылка – удерживает подписчика в сервисе;
- тиггерная рассылка – помогает снова вовлечь клиента в систему.
Не стоит пренебрегать интернет-маркетингом. Ведь это мощный инструмент для развития вашего бизнеса.
Email рассылки – неотъемлемая часть эффективного интернет-маркетинга, которая значительно увеличит ваши продажи, а также нарастит клиентскую базу.
Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про дизайн email рассылок.