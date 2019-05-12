Кому нужна email рассылка в современное время, что она собой представляет

В настоящее время мы часто слышим такие термины, как «email рассылка», «email маркетинг». Что же это такое и в чем его основная задача? Email рассылка – это автоматизированная рассылка писем на электронные адреса по определенным критериям.

Также существует СМС-рассылки на сотовые телефоны пользователей.

Рассылки – это мощный инструмент маркетинга, его неотъемлемая часть. Они позволяют наладить контакт с потенциальными клиентами и существенно повысить уровень продаж.

Основные функции email или СМС-рассылок:

информирует каждого подписчика о новых товарах, услугах, обучающих программах, публикациях и т.д.;

налаживает обратную связь с каждым клиентом;

формирует клиентскую базу;

ненавязчиво рекламирует необходимый товар или услугу;

увеличивает объемы продаж;

повышает количество повторных заказов.

Как воспользоваться услугами email рассылок для собственного бизнеса

Для этого необходимо обратиться в хорошую компанию email маркетинга. Необходимо серьезно отнестись к выбору сервиса рассылок, ведь многие из них неэффективны.

Например, на сайте mail365.ru можно заказать email маркетинг по выгодным тарифам. Создаете рассылки вы самостоятельно. Сделать это просто благодаря хорошему функционалу и инструментам. Основные преимущества компании:

удобный редактор рассылок;

хорошие и простые инструменты создания рассылок;

высокая доставляемость каждого письма получателю;

полная автоматизация сервиса;

все письма доставляются в папку «входящие», а не в «спам»;

отправлять можно на любые электронные адреса;

эффективная форма подачи необходимой информации;

продажи подпрыгнут вверх в краткие сроки;

приемлемые цены за услуги.

Рассылки: какие виды бывают

Существует несколько видов автоматической рассылки писем, которые отличаются между собой целями

информационная рассылка. Привлекает дополнительных клиентов, информирует о роде деятельности, основной продукции и т.д.;

коммерческая рассылка – инструмент для ненавязчивой рекламы;

новостная рассылка. Рассказывает подписчику о различных новинках, бонусах, скидках и акциях;

транзакционная рассылка – удерживает подписчика в сервисе;

тиггерная рассылка – помогает снова вовлечь клиента в систему.

Не стоит пренебрегать интернет-маркетингом. Ведь это мощный инструмент для развития вашего бизнеса.

Email рассылки – неотъемлемая часть эффективного интернет-маркетинга, которая значительно увеличит ваши продажи, а также нарастит клиентскую базу.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про дизайн email рассылок.