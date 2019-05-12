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Кому нужна email рассылка в современное время, что она собой представляет

12 мая 2019

В настоящее время мы часто слышим такие термины, как «email рассылка», «email маркетинг». Что же это такое и в чем его основная задача? Email рассылка – это автоматизированная рассылка писем на электронные адреса по определенным критериям.

email рассылка

Также существует СМС-рассылки на сотовые телефоны пользователей.

Рассылки – это мощный инструмент маркетинга, его неотъемлемая часть. Они позволяют наладить контакт с потенциальными клиентами и существенно повысить уровень продаж.

Основные функции email или СМС-рассылок:

  • информирует каждого подписчика о новых товарах, услугах, обучающих программах, публикациях и т.д.;
  • налаживает обратную связь с каждым клиентом;
  • формирует клиентскую базу;
  • ненавязчиво рекламирует необходимый товар или услугу;
  • увеличивает объемы продаж;
  • повышает количество повторных заказов.

Как воспользоваться услугами email рассылок для собственного бизнеса

Для этого необходимо обратиться в хорошую компанию email маркетинга. Необходимо серьезно отнестись к выбору сервиса рассылок, ведь многие из них неэффективны.

Например, на сайте mail365.ru можно заказать email маркетинг по выгодным тарифам. Создаете рассылки вы самостоятельно. Сделать это просто благодаря хорошему функционалу и инструментам. Основные преимущества компании:

  • удобный редактор рассылок;
  • хорошие и простые инструменты создания рассылок;
  • высокая доставляемость каждого письма получателю;
  • полная автоматизация сервиса;
  • все письма доставляются в папку «входящие», а не в «спам»;
  • отправлять можно на любые электронные адреса;
  • эффективная форма подачи необходимой информации;
  • продажи подпрыгнут вверх в краткие сроки;
  • приемлемые цены за услуги.

email рассылка

Рассылки: какие виды бывают

Существует несколько видов автоматической рассылки писем, которые отличаются между собой целями

  • информационная рассылка. Привлекает дополнительных клиентов, информирует о роде деятельности, основной продукции и т.д.;
  • коммерческая рассылка – инструмент для ненавязчивой рекламы;
  • новостная рассылка. Рассказывает подписчику о различных новинках, бонусах, скидках и акциях;
  • транзакционная рассылка – удерживает подписчика в сервисе;
  • тиггерная рассылка – помогает снова вовлечь клиента в систему.

Не стоит пренебрегать интернет-маркетингом. Ведь это мощный инструмент для развития вашего бизнеса.

Email рассылки – неотъемлемая часть эффективного интернет-маркетинга, которая значительно увеличит ваши продажи, а также нарастит клиентскую базу.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про дизайн email рассылок.



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