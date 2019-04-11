Как работает масляный фильтр в автомобиле?

Двигатель внутреннего сгорания – это сложный механизм, который при активной эксплуатации нуждается в качественной очистке. Напомним, что для смазывания всех трущихся частей, а также минимизации урона от эксплуатации, внутри ДВС всегда находится масло. Если эта техническая жидкость подобрана правильно, она идеальным образом защищает трущиеся детали двигателя от преждевременного износа. Однако, циклы разогрева/остывания также приводят к деградации защитных свойств масла. Минимальной защитной функцией масло обладает в холодную погоду.

Тем не менее, каким бы суперсовременным и качественным масло ни было, при работе двигатель всё равно теряет свой ресурс. В нём появляется металлическая пыль – мельчайшие частицы металла, которые по своей сути являются абразивом. Чтобы избавиться от этого абразива и сохранить ресурс двигателя, под капотом и установлен масляный фильтр. Естественно, его необходимо регулярно менять. На сайте https://avtoto.com.ua/filtry/filtr-masljanyi/ можно приобрести подходящую замену.

На каких принципах работает масляный фильтр?

Изначально важно указать, что в современных автомобилях масляный фильтр может исполняться в двух различных технических вариантах:

в металлическом корпусе;

в пластиковом стакане.

Кстати говоря, если говорить о новых автомобилях, то второй вариант стремительно набирает обороты. Автомобильные производители стремятся по максимуму сэкономить на выпуске авто.

Но от типа исполнения масляного фильтра глобально суть работы масляного фильтра не меняется. При помощи масляного насоса масло из двигателя прокачивается через фильтр. При этом, на нём осаждается всё то, что возникло в результате эксплуатации силовой установки: частички металла, нагар от масла и т.д.

Если масляный фильтр вовремя не заменить, ресурс двигателя начнёт расходоваться стремительно (причём незаметно для автовладельца).

Работа масляного фильтра на примере металлического исполнения

Через отверстия в нижней крышке фильтра в него попадает масло из поддона двигателя. Важно указать, что внутри корпуса фильтра находятся два клапана – один перепускной и один антидренажный.

Маслонасос позволяет продавить антидренажный клапан. Однако, если масло очень вязкое (к примеру, на улице зима), то оно не сможет пройти через фильтрующий элемент (бумагу в данном случае).

Именно для этих целей и используется перепускной клапан.

Если же вязкость масла оптимальна, техническая жидкость проходить через фильтр без проблем. Очищенное масло через центральное отверстие фильтра направляется снова в двигатель.

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В видео наглядно демонстрируется принцип функционирования масляного фильтра для ДВС: