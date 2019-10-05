Компания TmSMM снижает цены на все услуги

TmSMM – ведущий сервис по осуществлению накрутки в топовых социальных сетях. В течение недели стоимость на весь спектр услуг будет снижен на 10%. Сервис автоматизирован. У пользователя есть полный функционал для точного управления процессом для достижения наиболее естественного результата. Кроме того, в отличие от большинства конкурирующих проектов, TmSMM предоставляет уникальную возможность накрутки дизлайков (к примеру, для YouTube).

На сайте https://tmsmm.ru/ Вы сможете ознакомиться с актуальными условиями. При этом, выдаётся некоторый лимит для бесплатной накрутки. Потенциальный пользователь всегда может проверить работу сервиса и не заплатить при этом ни копейки. Важно подчеркнуть, что накрутка в большинстве случаев выполняется десятками тысяч ботов. Если конкуренты заявляют о том, что накрутка будет выполняться реальными людьми – это явный обман.

Площадки, на которых возможна накрутка

В арсенале TmSMM пользователь сможет найти практически любой социальный проект:

Instagram;

YouTube;

Twithc;

Periscope;

Facebook;

VK и т.д.

Отдельного упоминания заслуживает Telegram. Насколько известно, данный проект обладает несколько иной структурой в сравнении с привычными лайками и репостами в VK или Facebook.

Тем не менее, пользователь сервиса всегда может осуществить накрутку оценок на storebot.me и tchannels.me.

Для накрутки достаточно создать задание в личном кабинете. Здесь же можно выбрать страну для ботов, обеспечив наиболее эффективные результаты на практике. При необходимости накрутку всегда можно поставить на паузу, имитируя реалистичность.

Как достичь реалистичности накрутки?

Любой проект развивается системно. Речь идёт о том, что появляются новые записи. TmSMM предлагает уникальную опцию – автопросмотры новых записей. Причём эта опция доступна и для закрытых, и для открытых каналов.

В результате не возникает резких скачков просмотров. Таким образом, у социальных сервисов и поисковых систем не возникает предпосылок для установки фильтров. При этом качество ботов имеет значение.

TmSMM располагает качественными англоговорящими ботами. Отличить их от реальных людей практически невозможно.

Отметим, что оптовая накрутка в заданном бюджете получается более эффективной.

В видео рассказывается о том, как осуществить накрутку в Telegram при помощи TmSMM: