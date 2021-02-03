На вкус кофе влияет качество кофейных зерен, а также используемая вода. Слишком жесткая вода провоцирует образование накипи на стенках аппарата, забивает внутренние каналы и не позволяет готовить напиток под определенным давлением.

Сначала это отражается на вкусовых качествах, а затем кофемашина и вовсе перестанет качать воду. В этом случае может потребоваться ремонт кофемашины, качественно выполнить который в Киеве могут специалисты компании brayval-coffee.com.ua.

Основные причины поломки кофемашины

Если кофемашина перестала набирать воду, скорее всего, причина кроется в неправильной эксплуатации прибора.

Другими вероятными причинами специалисты называют заводской брак, неаккуратное пользование, естественный износ деталей машины.

При проблемах с подачей воды на дисплее некоторых моделей появляется системная ошибка, благодаря которой поиск причины неисправности упрощается. К примеру, специальный код на экране может свидетельствовать о необходимости заменить фильтр или очистить кофемашину.

Почему не подается вода:

Сломался поплавок.

Забился фильтр.

Протекает корпус.

Выход из строя электроники.

Окисление контактов.

Неисправность клавиш.

Кофемашина перестает подавать воду из-за образования воздушных пробок.

Если помпа довольно старая, она не справится с пробками. После работы вхолостую она еще быстрее сломается и кофемашина перестанет подавать воду.

Чтобы машина для приготовления кофе служила дольше, за ней нужно вовремя ухаживать и при появлении непривычных звуков не игнорировать их и обращаться к мастеру по ремонту.

Какие симптомы говорят о скорой поломке

Есть ряд тревожных симптомов, по которым можно предугадать скорую поломку кофемашины.

Так, беспокойство должен вызвать непривычно громкий звук насоса. Когда аппарат начинает гудеть, свистеть или «рычать», вероятно, вышла из строя помпа и необходимо ее поскорее заменить.

Насторожить должен и слишком тихая работа насоса.

Возможно, следует попробовать другой сорт или помол кофе. Если это не помогло решить проблему, это означает, что вышел из строя термоблок. Основной признак при этом – нет подачи горячей воды.

Важно для профилактики:

Тщательно прочищать сопла.

Использовать фильтры.

Чистить от скопления кофейного жира.

Для предупреждения образования накипи рекомендовано использовать е средства, предотвращающие кальцинацию. Они защищают детали машины от поломки и дополнительно помогают кофемашине работать еще дольше.