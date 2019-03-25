Как заказать создание сайта в Тюмени

Чтобы создать красивый и презентабельный сайт, потребуется немало времени и сил. В наши дни не обязательно учить языки программирования для того, чтобы написать веб-сайт собственными рукам, так как можно воспользоваться специальными конструкторами или заказать данную услугу у профессионалов.

Одним из таких способов является создание сайтов специалистами https://sirox.ru/ на WordPress, о котором мы сегодня расскажем.

Как оформить заказ на создание сайта

Первым делом вам нужно определиться с тематикой вашего будущего сайта. Далее вам нужно заранее приобрести услуги хостинга чтобы после того, как вы получите готовый продукт на руки сразу же выложить его на всеобщий доступ. Как только эти два пункт будут готовы, смело можете приступать к основной работе.

По приходу в компанию, которая специализируется на создании сайтов, вам необходимо:

провести тщательную работу с дизайнерами;

обговорить все подробности с разработчиками;

решить вопрос о расположении будущего продукта в сети интернет;

контролировать процесс создания.

Обговаривая внешний вид с дизайнерами и художниками, вы получаете полноценный макет будущего сайта, в том числе и его мобильную версию. На этом этапе вы можете предоставить также свой, лично разработанный шаблон, который в дальнейшим можно будет изменить или наоборот добавить парочку новых компонентов. Важно понимать, что для каждой тематики соответствует свой стиль и функционал.

Второй этап вмещает в себя беседу с разработчиками которые на протяжении всего процесса создания будут заниматься функциональной частью проекта. С ними вы должны обговорить те детали, которые бы вы хотели видеть на своем ресурсе. Это могут быть различные формы регистрации, обратной связи, подписки на новостную рассылку и так далее.

Если же вы планируете создавать интернет-магазин, то тут нужно тщательно обговорить процедуру добавления товара в корзину и ее оплаты, которая может быть как онлайн, так и наложенным платежом прямо на почте.

Третий шаг – это разговор с консультантом или же аналитиком. В это плане вы можете не утруждаться, так как большинство пользователей решают сами для себя, где будет находиться их проект. Но, например, если у вас интернет-магазин, то нужно определиться с его местом расположения в сети интернет, а именно в какой территориальной зоне он будет находиться.

В Тюмени есть много таких компаний, которые с легкостью возьмутся выполнять вашу задачу. Практически все они действуют по одному и тому же принципу, поэтому придя к ним после того как вы прочитали нашу стать, новым для вас мало что сможет показаться.

