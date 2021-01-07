Стеклохолст – современный материал, появившийся относительно недавно, но быстро ставший популярным. Для того чтобы приклеить его к поверхности, необходимо использовать специально предназначенный для этих целей состав.

Клеи Bostik с этими задачами прекрасно справляются. Но, даже здесь нет какого-то универсального одного состава, который используется везде.

В зависимости от параметров самого стеклохолста и того, куда именно он клеится, подбирается соответствующий состав. Благо, ассортимент клеев для стеклохолста Bostik на сайте на странице https://stroymat.kiev.ua/otdelochnye-materialy/stekloholst-flizelin-klej/klej-dlya-stekloholsta/bostik/ позволяет подобрать для каждого случая подходящий вариант.

Bostik 70

Данная смесь используется именно в сухих закрытых помещениях. Самый недорогой вариант из всей линейки, потому что здесь отсутствует такое свойство, как водостойкость.

Но, так как клей предназначен для сухих помещений, о чем указано на упаковке и в технических характеристиках, никто и не требует, чтобы влагостойкость была. Помимо стеклохолста, с его помощью также можно клеить бумажные или флизелиновые обои. В среднем расход составляет 3-5 м2/л. Эта величина варьируется в зависимости от материала.

Bostik 75

Позволяет обеспечить прочное, надежное сцепление основания и материала, выдерживать нагрузки. Идеально подходит для оклеивания потолков, гарантируя высокую надежность. Помимо стеклохолста, с помощью данной смеси можно приклеить на потолок акриловые, виниловые или бумажные обои. Средний расход равен 3-5 м2/л.

Bostik 76

Подойдет и для стен и для потолков. Данный вид клея изготовлен на основе ПВА и крахмала. Он подходит для поверхностей с высокой впитывающей способностью. Густая консистенция позволяет смеси проникнуть в поверхностные слои, но не полностью.

Это обеспечивает повышенное сцепление материала с поверхностью, гарантируя надежность. Клеить можно не только стеклохолст, но и другие виды тяжелых обоев. Степень водостойкости достаточно высокая. Средний расход составляет 3-5 м2/л, может варьироваться в зависимости от материала и основания, на которое он клеится.

Bostik 78

Один из самых востребованных видов. Ничего удивительного, если учесть его особенность. Отличается высокой водостойкостью. Поэтому его можно использовать во влажных помещениях, например, в ванной комнате, на кухне и т. д. Клеить можно стеклохолст, обои на флизелиновой, акриловой, виниловой основе.

Где купить

Не всегда клеи Bostik можно найти в строительных магазинах, либо в наличии будет не тот вид, который нужен. Проблема легко решается с помощью интернет-магазинов.

Можно выбрать подходящий вид, количество, сделать заказ с доставкой. Если покупатель сомневается в том, подойдет клей в его случае или нет, у него есть возможность проконсультироваться по телефону с менеджером онлайн-магазина.