Как изготавливают печати и штампы

Печати и штампы используют во всех официальных учреждениях. Это может быть личная печать, например, врача или организации. Также, например что-то наподобие печати используют в клубах или каких-то арт-площадках.

Штамп ставят на руке гостя, что подтверждает оплату. И его никто не будет останавливать на территории всего этого пространства. В принципе, заказать персональную печать с абсолютно любым содержимым может и обычный человек.

Правда, она не имеет какой-то юридической силы. Все это возможно благодаря большому количеству компаний, предлагающих быстрое изготовление печатей и штампов. Разновидностей их очень много, как и технологий изготовления. Печати и штампы на заказ качественно выполнит компания grafika-l.ru.

Способы изготовления печатей и штампов

Полимерная засветка. Дешевый и быстрый способ, который пользуется высоким спросом. Правда, разрешающая способность не такая высокая. Мелкие буквы получаются не очень разборчивыми. Полимер может применяться только с красками на водной основе. Используется только для изготовления печатей и штампов, которые ставят на бумаге.

Лазерная графировка по резине. Способ, пользующийся большой популярностью. С помощью специальной программы задается нужное содержание, и лазерный луч отсекает с куска резины все лишнее. Резина плотная и жесткая, поэтому буковки долго не стираются. Выдерживает краску, спирт и другие химические нагрузки. Поэтому можно использовать не только на бумаге, но и на картоне, металле и других материалах.

Красконаполенная технология. Этот способ не очень популярен пока в нашей стране. Используется специальная пористая резина, которая и содержит в себе запас чернил. Такой печати не нужна подушка. Правда, чернила имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент, и могут течь.

Выжимные печати. Многим она покажется странной, потому что это специальные небольшие станки, позволяющие получить на бумаге не плоский, а рельефный оттиск. Особо не распространены в стандартных учреждениях. Могут применяться для изготовления официальных документов.

Практически везде используются современные компьютерные технологии. Сначала дизайн, размер и все остальные параметры создаются на компьютере. Только потом, когда все перепроверено, макет уже отправляется в работу.

Какой вариант выбрать?

Наиболее распространенными вариантами являются полимерная засветка и лазерная гравировка. Для того, чтобы получить качественную печать или штамп обязательно нужно обращаться к услугам проверенной компании. Важно не только качество, но и отсутствие ошибок в текстовом содержимом.