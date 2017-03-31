Кэшбэк топ лучших

Что такое кэшбэк-сервисы?

Слово cashback дословно переводится как возвращение денег назад. Это, пожалуй, лучший способ сэкономить на своих покупках. Работают кэшбэк-сервисы очень просто.

Вы делаете покупку в каком-либо интернет-магазине, а кэшбэк сервис возвращает вам часть потраченных денег. Стоит подчеркнуть, что всегда проценты возвращает не тот магазин, в котором вы совершили покупку, а именно кэшбэк сервис, чаще всего сотрудничающий с большим количеством магазинов и различных торговых площадок.

Почему появились кэшбэк-сервисы и для чего они нужны?

Одно время покупки в интернете были далеко не так популярны, как сейчас. В интернете заказов делали мало, а интернет магазинов было и того меньше.

Но сейчас, в 21 веке, когда об интернете знает каждый, покупки в подобных магазинах некоторые делают даже чаще, чем в обыкновенных. Как говорится, если есть спрос, то будет и предложение.

Таким образом интернет магазинов становилось все больше и больше. Теперь среди магазинов в интернете по-настоящему жесткая конкуренция и каждый идет на все, чтоб привлечь покупателя.

Но огромные скидки и распродажи уже давно не помогали и поэтому интернет магазины сделали выбор в пользу кэшбэк-сервисов.

Исходя из этого можно понять, что кэшбэк-сервисы были созданы в основном для привлечения покупателей и являются своего рода программой лояльности клиентов.

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Как выбрать кэшбэк-сервис?

И вот Вы решили сделать покупку в интернет магазине и при этом воспользоваться услугами кэшбэк-сервиса. Так какой же кэшбэк-сервис стоит выбрать и по каким критериям это делать? Представляем вашему вниманию три основных правила для выбора кэшбэк-сервиса.

Первый и самый главный критерий выбора кэшбэк-сервиса – это проценты от заплаченной суммы, которые вам обещает вернуть кэшбэк-сервис. Тут варианты могут быть разнообразными. Какие-то кэшбэк-сервисы возвращают очень маленький процент, около 1-5 %, а какие-то, могут вернуть до 70% от стоимости заказа.

Второй критерий, тоже немаловажен. При выборе кэшбэк-сервиса стоит сразу узнать минимальную сумму для вывода денег. Если Вы часто покупаете товары в интернете, то для Вас не будет проблемой даже большая сумма. А если нет? Что если Вы решили сделать единичную покупку в интернете или просто делаете их нечасто? Именно для того, чтобы не ошибиться в выборе кэшбэк-сервиса, Вам нужно узнать о минимальной сумме вывода денег.

Скорость выплат. Это тоже достаточно важный критерий. Помните, что деньги не выплачиваются сразу. А в кэшбэк-сервисах, сотрудничающих с такими площадками как алиэкспресс, скорость выплаты денег и вовсе зависит от того, когда придет ваш заказ. Так что этот нюанс тоже стоит учесть.

Вывод

В заключение хочется сказать, что кэшбэк сервисы можно и нужно использовать, т.к. благодаря им вы можете сэкономить свои деньги и сделать покупки еще более приятными.

Удачных Вам покупок!

Далее на видео вы можете ознакомиться более подробно с тем, для чего нужен кэшбэк.