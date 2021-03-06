При оснащении складских помещений используется различное оборудование, включая паллетные стеллажные конструкции. Благодаря возможности произведения фронтальной загрузки товара, оборудование этого типа часто называют фронтальным.

Изделия используются при оснащении складских помещений и строительных гипермаркетов с высокой скоростью оборота. Такие стеллажи монтируются на складах с любой площадью и планировкой, начиная от совсем небольших помещений и заканчивая огромными распределительными центрами.

Основные характеристики паллетных стеллажей

Использование стеллажных конструкций паллетного типа, дает возможность увеличить емкость складского помещения до 50% и обеспечить легкий доступ к грузу. Оборудование этого типа имеет множество положительных характеристик, в число которых входит:

Простота сборки и монтажа конструкций. Возможность изменения длины рядов, высоты и количества ярусов, причем без демонтажа элементов каркаса. Экономия полезной площади помещений. Длительный срок беспроблемного использования, без изменения привлекательности внешнего вида. Возможность быстрого изменения конфигурации конструкций, с учетом изменения характеристик груза. Повышение эффективности учета хранящегося товара. Наличие дополнительных аксессуаров, которые можно дозаказать уже после приобретения стеллажей.

Чтобы не совершить ошибку, приобретая торговое оборудование паллетного типа, рекомендуется обращать внимание на габаритные размеры и особенности выбираемых конструкций.

Особенности фронтальных стеллажей

Оборудование выполняется из стали, с высокими прочностными характеристиками (марка S275 и S355).

Конструкция стеллажей состоит из следующих частей:

Вертикальная рама (2 стойки + профили, имеющие сложное сечение). Элементы каркаса соединяются посредством диагональных раскосов. Толщина профиля рамы стеллажей, зависит от предполагаемой нагрузки и может доходить до 120 мм (минимум 80 мм), а толщина самой стали, колеблется от 1, 5 до 2 мм. Благодаря наличию перфорации, имеется возможность изменения высоты ярусов и оптимизации габаритов конструкций. Траверсы – горизонтальные балки, выполненные из металлического профиля с прямоугольным сечением. Такие элементы оснащаются специальными кронштейнами, торцы которых имеют зубцы. Два траверса образуют ярус, выдерживающий нагрузку в 1 – 4, 8 т. Для повышения надежности крепления, траверсы оснащаются особыми фиксаторами, предупреждающими смещение деталей конструкции. Дополнительные элементы. Комплект дополнительных элементов включает в себя полки, дополнительные опоры, элементы, призванные обеспечить безопасность эксплуатации и защиту от повреждения оборудования спецтехникой.

В процессе выбора стеллажных конструкций, рекомендуется выбирать изделия от изготовителей, которые успели хорошо зарекомендовать себя на рынке складского оборудования.

Кроме технических характеристик стеллажей и качества сборки, следует обращать внимание на наличие всех необходимых сертификатов.