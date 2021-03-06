При оснащении складских помещений используется различное оборудование, включая паллетные стеллажные конструкции. Благодаря возможности произведения фронтальной загрузки товара, оборудование этого типа часто называют фронтальным.
Изделия используются при оснащении складских помещений и строительных гипермаркетов с высокой скоростью оборота. Такие стеллажи монтируются на складах с любой площадью и планировкой, начиная от совсем небольших помещений и заканчивая огромными распределительными центрами.
Основные характеристики паллетных стеллажей
Использование стеллажных конструкций паллетного типа, дает возможность увеличить емкость складского помещения до 50% и обеспечить легкий доступ к грузу. Оборудование этого типа имеет множество положительных характеристик, в число которых входит:
- Простота сборки и монтажа конструкций.
- Возможность изменения длины рядов, высоты и количества ярусов, причем без демонтажа элементов каркаса.
- Экономия полезной площади помещений.
- Длительный срок беспроблемного использования, без изменения привлекательности внешнего вида.
- Возможность быстрого изменения конфигурации конструкций, с учетом изменения характеристик груза.
- Повышение эффективности учета хранящегося товара.
- Наличие дополнительных аксессуаров, которые можно дозаказать уже после приобретения стеллажей.
Чтобы не совершить ошибку, приобретая торговое оборудование паллетного типа, рекомендуется обращать внимание на габаритные размеры и особенности выбираемых конструкций.
Особенности фронтальных стеллажей
Оборудование выполняется из стали, с высокими прочностными характеристиками (марка S275 и S355).
Конструкция стеллажей состоит из следующих частей:
- Вертикальная рама (2 стойки + профили, имеющие сложное сечение). Элементы каркаса соединяются посредством диагональных раскосов. Толщина профиля рамы стеллажей, зависит от предполагаемой нагрузки и может доходить до 120 мм (минимум 80 мм), а толщина самой стали, колеблется от 1, 5 до 2 мм. Благодаря наличию перфорации, имеется возможность изменения высоты ярусов и оптимизации габаритов конструкций.
- Траверсы – горизонтальные балки, выполненные из металлического профиля с прямоугольным сечением. Такие элементы оснащаются специальными кронштейнами, торцы которых имеют зубцы. Два траверса образуют ярус, выдерживающий нагрузку в 1 – 4, 8 т. Для повышения надежности крепления, траверсы оснащаются особыми фиксаторами, предупреждающими смещение деталей конструкции.
- Дополнительные элементы. Комплект дополнительных элементов включает в себя полки, дополнительные опоры, элементы, призванные обеспечить безопасность эксплуатации и защиту от повреждения оборудования спецтехникой.
В процессе выбора стеллажных конструкций, рекомендуется выбирать изделия от изготовителей, которые успели хорошо зарекомендовать себя на рынке складского оборудования.
Кроме технических характеристик стеллажей и качества сборки, следует обращать внимание на наличие всех необходимых сертификатов.