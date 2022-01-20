Кеды Converse — как отличить оригинал от подделки?

Кеды. Пожалуй, самая удобная и универсальная обувь, которая только в принципе может быть. Кеды идеально подходят под стиль смарт-кэжуал. Но и спортивные вещи с кедами выглядят гармонично. Лидирующим производителем кед остаётся Converse. По степени влияния на рынок Converse можно сравнить с Levi’s (джинсы). Всё, что пользуется популярностью и востребовано на рынке моментально подделывается. Упомянутые кеды не стали исключением из правил.

На сайте https://www.converse.one читатель сможет приобрести оригинальную обувь на выгодных условиях. Покупая брендовую обувь в сети, настоятельно рекомендуем ориентироваться лишь на проверенные площадки. Покупка Converse в Инстаграм даже за рекомендованную цену отнюдь не страхует от пали.

Простейшие критерии оценки

В Интернете можно найти целые оценочные системы, основанные на алгоритмах, которые позволят выявить подделку Converse. На самом деле всё куда проще. Достаточно ориентироваться на главные отличительные особенности оригинала от контрафакта.

Ниже перечислим базовые критерии оценки:

толщина и цвет вставки на пятке (задник);

вес одного кеда;

толщина и стойкость полосы;

чёткость нанесённой информации на ярлык (он пришивается с внутренней стороны язычка).

В оригинальных кедах Converse задник изготавливается из толстого картона. Картон достаточно толстый, чтобы удерживать заданную форму. У подделки этот задник очень тонкий, он проминается одним пальцем практически без усилия.

По весу просто определить фейк. Один оригинальный кед весит не более 400 г. В подделке вес снижен почти вдвое из-за тонкой подошвы. Если покупаете кеды в бутике (торговый центр), имеет смысл взять с собой весы.

Полоска и чёткость ярлыка

Полоска опоясывает предмет обуви на стыке между подошвой и матерчатым верхом. Если полоска яркая и широкая, это ещё один довод в пользу оригинальности рассматриваемой пары.

Оценивать кеды по присутствию стойкого резинового запаха – ошибка. Резиной пахнут что фейковые, что оригинальные кеды.

Чёткий ярлык можно пропечатать только на специализированном промышленном оборудовании (он совсем небольшой площади). Цифрой принтер с такой задачей не справится – текстовая информация будет смазанной. Отсутствие чёткости печати на ярлыке – признак подделки.

В видео Денис Лапин расскажет о собственном методе оценки подлинности кед Converse: