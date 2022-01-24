Каркасные дома — энергоэффективная технологии
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Каркасные дома — энергоэффективная технологии

24 января 2022

На сегодняшний день каркасная технология постройки домов стала самой восстребовательной среди населения. Такие дома очень энергоэффективны и быстро возводятся за небольшие деньги. Технология возведения каркасного дома подразумевает в первую очередь монтаж каркаса. После этого производится обшивка стен и утепление специальными материалами.

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Основные преимущества постройки каркасных домов

Главными положительными аспектами в возведении каркасных строений являются:

  • Выгодная для клиента ценовая политики и короткие сроки возведения. Такие дома очень дешевые и быстро строятся даже неопытными строителями. Например, дом на 80 кв.
  • Метров можно установить всего за несколько месяцев.
  • Каркасные конструкции превосходно сохраняют тепло. Многие обыватели не верят, что такая постройка может сохранять свои теплоизоляционные качества. Это далеко не так. Наряду с инновационными утеплителями создать уют в собственном доме не составит абсолютно никакого труда.
  • Простота в монтаже. За счет маленьких конструкций вести строительство каркасного дома будет весьма легко. Также следует отметить, что производить работы можно в любых погодных условиях.

Устойчивость к природным катаклизмам и внутренняя отделка домов каркасного типа

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Как правило, элементы каркаса изготавливаются из металлических составляющих или дерева.

Это дает возможность утверждать, что таким домам не страшна непогода и стихийные бедствия. Они очень прочные и надежные своими конструкциями.

Доказано, что данные постройки лучше переносят землетрясения, нежели аналогичные дома. Следует отметить тот факт, что с внутренней части стены всегда останутся ровными.

При этом хозяева дома могут в значительной мере сэкономить средства на внутреннюю отделку. Как правило, строятся каркасные дома как больших площадей (для семьи от пяти человек), так и маленьких (дачный домик).

Различие в возведении будет существенным. Они будут отличаться друг от друга степенью утепления, толщиной стен, габаритными размерами, материалом каркаса и пр.

Если рассматривать недостатки, то каркасные дома весьма пожароопасные, так как в их конструкции применяется дерево. Но если при постройке дома обработать качественным образом деревянные конструкции биоогнезащитой, то данный недостаток не критичный и не доставит хлопот своим хозяевам.



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