На сегодняшний день каркасная технология постройки домов стала самой восстребовательной среди населения. Такие дома очень энергоэффективны и быстро возводятся за небольшие деньги. Технология возведения каркасного дома подразумевает в первую очередь монтаж каркаса. После этого производится обшивка стен и утепление специальными материалами.

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Основные преимущества постройки каркасных домов

Главными положительными аспектами в возведении каркасных строений являются:

Выгодная для клиента ценовая политики и короткие сроки возведения. Такие дома очень дешевые и быстро строятся даже неопытными строителями. Например, дом на 80 кв.

Метров можно установить всего за несколько месяцев.

Каркасные конструкции превосходно сохраняют тепло. Многие обыватели не верят, что такая постройка может сохранять свои теплоизоляционные качества. Это далеко не так. Наряду с инновационными утеплителями создать уют в собственном доме не составит абсолютно никакого труда.

Простота в монтаже. За счет маленьких конструкций вести строительство каркасного дома будет весьма легко. Также следует отметить, что производить работы можно в любых погодных условиях.

Устойчивость к природным катаклизмам и внутренняя отделка домов каркасного типа

Как правило, элементы каркаса изготавливаются из металлических составляющих или дерева.

Это дает возможность утверждать, что таким домам не страшна непогода и стихийные бедствия. Они очень прочные и надежные своими конструкциями.

Доказано, что данные постройки лучше переносят землетрясения, нежели аналогичные дома. Следует отметить тот факт, что с внутренней части стены всегда останутся ровными.

При этом хозяева дома могут в значительной мере сэкономить средства на внутреннюю отделку. Как правило, строятся каркасные дома как больших площадей (для семьи от пяти человек), так и маленьких (дачный домик).

Различие в возведении будет существенным. Они будут отличаться друг от друга степенью утепления, толщиной стен, габаритными размерами, материалом каркаса и пр.

Если рассматривать недостатки, то каркасные дома весьма пожароопасные, так как в их конструкции применяется дерево. Но если при постройке дома обработать качественным образом деревянные конструкции биоогнезащитой, то данный недостаток не критичный и не доставит хлопот своим хозяевам.