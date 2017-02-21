Какой холодильник лучше выбрать?

Изначально следует отметить, что опираться на цену холодильника при его выборе – самая большая ошибка, которая только может быть допущена обывателем. Ваша задача, как покупателя, разобраться в технических аспектах техники, и осуществить свой выбор на основании них.

Здесь представлен широкий ассортимент современной бытовой техники для сохранения качества продукции. Из данной публикации Вы узнаете, на чём следует концентрировать собственное внимание при выборе.

Многокамерные холодильники – стоит ли покупать?

Как ни странно, но подавляющее большинство покупателей стремится приобрести холодильник, который не отличается большими габаритами. Естественно, вместить его придётся в кухню.

Однако при этом вместимость его должна быть по-настоящему всеобъемлющей. Как раз в таких случаях и рекомендуется приобретать многокамерные холодильники. Причём важно, чтобы камеры могли разделятся друг от друга.

В этом случае можно будет установить их под кухонный фасад. За одной дверцей будет скрываться холодильник, а за другой – морозильная камера. Но это далеко не единственный критерий, который обеспечит выбор наиболее привлекательной модели.

Также следует обращать внимание на:

объём камер;

используемые материалы;

возможность программирования;

наличие технологи No frost.

Наверное, каждая хозяйка мечтает о том, чтобы максимально разгрузить себя от рутины и заниматься более важными делами. Холодильник с технологией No frost гарантированно позволит это сделать. Ведь внутри подобного холодильного шкафа никогда не образуется наледь. Другими словами, Вам не потребуется систематически выполнять разморозку холодильника!

Наличие необходимого количества отделений

Безусловно, в погоне за свободным пространством внутри холодильника, многие производители пренебрегают созданием полезных отделений. К примеру, значительно удобнее, когда пространство холодильника уже поделено на определённые зоны – для овощей, для яиц, для бутылок и т.д.

При выборе стоит обращать внимание на это. Иначе эксплуатация может превратиться в настоящее испытание.

Кроме того, на каждом холодильнике по стандарту присутствует стикер, который отображает его энергопотребление. Не стоит забывать о том, что компрессор – это не что иное, как электрический мотор.

Технология AAA+ обеспечит самое экономичное потребление.

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Консультант даёт практические советы в отношении выбора бытового холодильника: