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Интернет-магазин встраиваемой техники «Техномастер»: лучшее для вашего дома

19 февраля 2017

Стремление к комфорту и функциональности побуждает людей покупать встраиваемую технику для кухни. Современный потребитель требователен к деталям: дизайн, комфорт, стиль, расширенный функционал.

Этим запросам соответствует качественная встраиваемая техника для кухни, представленная в интернет-магазине «Техномастер».

Преимущества встраиваемой кухонной техники

Преимущества встраиваемой кухонной техники

Современная встраиваемая техника для кухни — варочные панели, вытяжки, духовые шкафы — прекрасно смотрятся на фоне любой мебели, придавая интерьеру завершенность. 

Удобно комплектовать такие элементы на свое усмотрение. К примеру, встроенный духовой шкаф можно установить на уровне глаз, чтобы наблюдать за приготовлением пищи.

А отдельно стоящая варочная поверхность — более эргономичный вариант для небольшой кухни, когда необходимо экономить пространство.

Наш каталог здесь https://tehnomaster.com/view/catalog/id/1185.html

Прежде чем выбрать встраиваемую технику, ознакомьтесь с ассортиментом в онлайн-каталоге магазина «Техномастер». Для удобства пользователей все товары классифицированы по категориям.

Воспользуйтесь системой поиска, указав интересующие вас параметры: цену, бренд, модель, комплектацию, функционал.

Бонусы при покупке в «Техномастере»

Бонусы при покупке в «Техномастере»

  • Экономия. На сайте часто проводятся акции и распродажи, всегда можно купить встраиваемую технику по хорошей скидке. Кредо магазина: доступные цены на достойные товары.
  • Ассортимент. Каталог регулярно пополняется новыми моделями встраиваемых духовых шкафов, вытяжек, варочных панелей и других приборов для кухни. Представлены товары от ведущих европейский производителей Bosch, Electrolux, Siemens, Candy, Whirlpool, Samsung, Liebherr
  • Сервис. Консультанты компании проходят обучение на курсах производителей бытовой техники: наши менеджеры подготовлены, чтобы ответить на ваши вопросы и помочь с выбором встраиваемой техники для кухни.
  • Кредитование. Предлагаем выгодные условиях для оптовых и розничных покупателей — берите товары в рассрочку и покупайте в кредит.
  • Логистика. В крупных городах Украины — Одессе, Киеве, Харькове, Днепре — открыты склады и пункты выдачи купленных в магазине товаров. Доставка на дом осуществляется собственной курьерской службой. Работаем слаженно и эффективно.

Интернет-магазин «Техномастер» — современная техника на любой вкус.

Далее на видео вы можете ознакомиться с основными преимуществами встраиваемой техники.



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