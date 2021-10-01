Какой выбрать хостинг с серверами в США

Многим владельцам сайтов, работающих как в нашей стране, так и на международном уровне, либо ориентированным, например, только на Запад, требуется качественный хостинг.

Кто-то целенаправленно ищет именно Хостинг в США, если его целевая аудитория расположена там или в Европе. Проблем с этим никаких нет. Многие провайдеры предоставляют такие услуги. Правда, далеко не со всеми с ними удобно будет работать, особенно если нет русскоязычной поддержки, так как не все клиенты хорошо владеют английским или вовсе его не знают.

Помимо этого следует уделить внимание и такому немаловажному вопросу, как способы оплаты, чтобы этот процесс выполнялся быстро, без проблем и лишней головной боли.

Как выбрать хостинг в США

При выборе хостинга в США, как и в любой другой точке мира, следует учесть ряд ключевых параметров, которые позволят быть уверенным в качестве этих услуг.

Наличие русскоязычной поддержки. Очень важно для тех, кто не владеет английским языком. Лучше, чтобы и на официальном сайте провайдера была русскоязычная версия, а не автоматически страница переводилась, потому что последний вариант не информативен и может быть искажен. Это позволит изначально понять, что именно предлагает провайдер, какие услуги и возможности, на каких условиях.

Выбирать хостинг из масштабов проекта. Тут все зависит от того, что это за сайт, какого формата, какая нагрузка будет оказываться и так далее.

Способы оплаты. В идеале, лучше, чтобы было несколько способов оплаты услуг. С учетом натянутых отношений между нашими странами, многие способы оплаты давно стали недоступными. В настоящий момент самым оптимальным вариантом для расчетов на международном уровне остается сервис Webmoney.

Также в целом нужно проверить репутацию провайдера, чтобы убедиться в том, что он действительно предоставляет услуги качественного хостинга на территории США.

Лучшие хостинги в США

Если учесть все вышеперечисленные требования, им отвечают следующие провайдеры:

FOZZY. Есть поддержка на русском языке. Предлагается несколько способов оплаты с любой точки мира. Есть возможность подбора оптимального тарифа. Служба поддержки 24/7.

HOSTIQ. Предлагает виртуальный и облачный хостинг, в том числе и с доменом. Подойдет для блога, сайтов, интернет-магазинов и ресурсов в других форматах. Предоставляется 30-дневный тестовый период, возможность подбора и настройки тарифа. SSD работает в 60 раз быстрее современных облачных дисков.

WEBZILLA. Провайдер работает с 2005 года. Базируется не только в США, но и Европе, является одним из крупнейших в мире. Предоставляет к услугам клиентов управляемые и неуправляемые серверы, настройку серверов под параметры клиента.

У большинства хостингов есть тестовый бесплатный период.

Можно подключить его, чтобы посмотреть для начала, что он собой представляет, справляется ли с задачами.