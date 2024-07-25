Чем известен шейх Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум – один из богатейших людей планеты, поэт, спортсмен, правитель эмирата Дубай. О нем ходит много слухов. Некоторые говорят, что шейх Дубая деспот, а кто-то считает его добрейшим и умнейшим человеком. Местные жители очень его любят. На годовщину его правления была проведена акция, в которой простые люди благодарили его за все, что он делает для народа. Подробнее с его биографией можно ознакомиться по ссылке https://world-arabia.com/articles/sheikh-of-dubai-how-does-mohammed-bin-rashid-al-maktoum-live/.

Кем является Мухаммед бен Рашид Аль Мактум

Его состояние превышает 14 миллиардов долларов.

Он владеет землями, недвижимостью, самолетами и яхтами. Он очень влиятельный и богатейший правитель. Он тратит огромные средства на благотворительность и хобби и занимает должность вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов уже более 10 лет.

После смерти старшего брата он получил пост вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов.

Через некоторое время Дубай стал очень привлекателен для инвесторов и постепенно превратился в крупнейший туристический и финансовый центр мира.

Правитель активно занимается политикой и безопасностью всех эмиратов, включенных в ОАЭ.

Мухаммеду принадлежат несколько государственных компаний, которые он основал. Среди них гостиничная группа, авиакомпания и портовая компания.

Он доказал, что его творческий и продуманный подход помог изменить облик страны. За время правления Мухаммеда на свет появились: Бурдж-Халифа – здание стало самым высоким в мире и символом Дубая, Пальма Джумейра – остров, внешне похожий на пальму, созданный искусственным путем, с шикарными отелями, торговыми и развлекательными центрами и виллами, Музей будущего – выполненный в форме кольца, в котором демонстрируются достижения ОАЭ в науке, искусстве и современных технологиях.

Чем еще занимается лидер и что известно о его личной жизни

Правитель находит время для своих увлечений и разнообразных хобби.

Он очень любит лошадей и о его страсти к животным знают во всем мире. Шейх владеет лучшей конюшней на планете. Его лошади выиграли самый престижный Кубок Мира и еще больше трех тысяч скачек. Он пишет стихи на арабском и уже издал несколько сборников.

Много путешествует по миру, любит ездить в Африку, где любуется дикой природой и принимает участие в сафари. Занимается экстремальными видами спорта, среди которых: дайвинг, парашютный спорт, водные лыжи, дельтапланеризм.

Шейх регулярно жертвует огромные суммы на благотворительность.

У него есть свой фонд, который занимается поддержкой социального развития, образования, предпринимательства, поощряет творчество и молодые таланты. Он является спонсором и учредителем грантов.

О его личной жизни известно не слишком много.

Он человек, который не любит рассказывать о себе. В СМИ иногда появляются скандальные публикации о нем, но какой процент в этом является правдой – никто не знает. Известно лишь то, что он был женат 6 раз и у него 30 детей.