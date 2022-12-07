Какой механизм дивана лучше выбрать для ежедневного использования

Первый критерий выбора дивана – нужен ли он для ночного сна. Для только дневного отдыха и общения достаточно простого, без трансформации. Когда упоминают механизмы дивана, речь о раскладывании для ночного сна.
Сейчас разработаны десятки их видов, которые можно разделить по трем группам: раскладного типа, раздвижные, и выдвижные. Предпочтения покупателей зависят от их вкуса, планировки и габаритов помещения, общего интерьера. По выгодной цене купить диван в Щелково можно на сайте компании gut-mart.ru.
Виды диванов
Первое разделение – раскладывающиеся и не раскладывающиеся.
Вторая категория включает большие классические диваны с высокими спинками, подлокотниками, на 3-4 места, и простые типа мягких лавок с мягкой спинкой без подлокотников.
У всей категории много разновидностей и назначений: от кухни до прихожей.
Группы раскладывающихся диванов больше применяют в гостиных и квартирах-студиях, а также малогабаритных квартирах. Они имеют в ассортименте массу механизмов трансформации:
- Раскладные диваны. Их яркие представители – Книжка, Клик-Клак(Кляк), Танго, и с десяток других.
- Диваны выдвижного типа, или выкатные. Самые известные – Еврокнижка, Дельфин, Конрад (Телескоп), Пантограф. Оригинальная здесь Пума с поворачивающейся вокруг горизонтальной оси спинкой.
- Раздвижные конструкции – это французская и американская (Седафлекс) раскладушки, Аккордеон.
Книжка
Классическая раскладывающаяся конструкция, одна из самых старых. Состоит из двух мягких половин – сиденья и спинки.
Они соединены по краям металлическими шарнирами. Располагаются на независимом ящике – каркасе, где хранят белье.
Приподняв сиденье, спинку откидывают назад, и опускают само сиденье. Ложе готово. В более старых моделях стальной рычажный механизм с шарнирами держит воедино эти две части, подлокотники, и нижний корпус.
Возврат в исходное состояние – нужно приподнять обе части навстречу до щелчка, возвращая спинку в вертикальное положение, подвинуть конструкцию к стене.
От стены нужно оставлять до 25см – место для раскладывания ко сну. Достоинства: долговечная и прочная конструкция, с ящиком для вещей.
Минусы: тяжелый механизм, нужны немалые усилия для раскладывания; нужно оставлять место у стены; в месте складывания со временем мягкие части деформируются в выпуклости и выемки.
Клик-клак
Это усовершенствованная книжка.
Его механизм обеспечивает не два, а три положения: сидя, лежа, и полулежа. Тоже имеет ящик для белья.
Достоинства – такие, как у книжки, плюс третье положение.
Минусы – нужно оставлять место у стены.
Еврокнижка
Конструкция преобразования очень простая. Сиденье нужно вдвинуть на роликах вперед.
На его месте, на корпусе остается место для подушек спинки. Они укладываются на место сиденья, и спальное место готово. У них большой ящик для белья под всей конструкцией.
Достоинства: простой и надежный, нечему ломаться; вместительное и ровное спальное место, большой ящик.
Минусом считают широкое сиденье, сидя на котором не с любым ростом получится свободно опереться о спинку.
Выбор
При выборе определяются с такими критериями:
- Расположение – прямое, островное среди комнаты, или угловое. Зависит от планировки квартиры с комнатой, обстановки и интерьера.
- Габариты в сложенном состоянии, в первую очередь длина. И соответственно, число мест для сидения.
- Не менее важный – механизм трансформации. У них разная надежность, удобство использования, сильно отличаются требуемые усилия для преобразования в ночное положение.