Какой механизм дивана лучше выбрать для ежедневного использования

Первый критерий выбора дивана – нужен ли он для ночного сна. Для только дневного отдыха и общения достаточно простого, без трансформации. Когда упоминают механизмы дивана, речь о раскладывании для ночного сна.

Сейчас разработаны десятки их видов, которые можно разделить по трем группам: раскладного типа, раздвижные, и выдвижные. Предпочтения покупателей зависят от их вкуса, планировки и габаритов помещения, общего интерьера. По выгодной цене купить диван в Щелково можно на сайте компании gut-mart.ru.

Виды диванов

Первое разделение – раскладывающиеся и не раскладывающиеся.

Вторая категория включает большие классические диваны с высокими спинками, подлокотниками, на 3-4 места, и простые типа мягких лавок с мягкой спинкой без подлокотников.

У всей категории много разновидностей и назначений: от кухни до прихожей.

Группы раскладывающихся диванов больше применяют в гостиных и квартирах-студиях, а также малогабаритных квартирах. Они имеют в ассортименте массу механизмов трансформации:

Раскладные диваны. Их яркие представители – Книжка, Клик-Клак(Кляк), Танго, и с десяток других.

Диваны выдвижного типа, или выкатные. Самые известные – Еврокнижка, Дельфин, Конрад (Телескоп), Пантограф. Оригинальная здесь Пума с поворачивающейся вокруг горизонтальной оси спинкой.

Раздвижные конструкции – это французская и американская (Седафлекс) раскладушки, Аккордеон.

Книжка

Классическая раскладывающаяся конструкция, одна из самых старых. Состоит из двух мягких половин – сиденья и спинки.

Они соединены по краям металлическими шарнирами. Располагаются на независимом ящике – каркасе, где хранят белье.

Приподняв сиденье, спинку откидывают назад, и опускают само сиденье. Ложе готово. В более старых моделях стальной рычажный механизм с шарнирами держит воедино эти две части, подлокотники, и нижний корпус.

Возврат в исходное состояние – нужно приподнять обе части навстречу до щелчка, возвращая спинку в вертикальное положение, подвинуть конструкцию к стене.

От стены нужно оставлять до 25см – место для раскладывания ко сну. Достоинства: долговечная и прочная конструкция, с ящиком для вещей.

Минусы: тяжелый механизм, нужны немалые усилия для раскладывания; нужно оставлять место у стены; в месте складывания со временем мягкие части деформируются в выпуклости и выемки.

Клик-клак

Это усовершенствованная книжка.

Его механизм обеспечивает не два, а три положения: сидя, лежа, и полулежа. Тоже имеет ящик для белья.

Достоинства – такие, как у книжки, плюс третье положение.

Минусы – нужно оставлять место у стены.

Еврокнижка

Конструкция преобразования очень простая. Сиденье нужно вдвинуть на роликах вперед.

На его месте, на корпусе остается место для подушек спинки. Они укладываются на место сиденья, и спальное место готово. У них большой ящик для белья под всей конструкцией.

Достоинства: простой и надежный, нечему ломаться; вместительное и ровное спальное место, большой ящик.

Минусом считают широкое сиденье, сидя на котором не с любым ростом получится свободно опереться о спинку.

Выбор

При выборе определяются с такими критериями: