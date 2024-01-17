Какие частые вопросы решает техническая поддержка касс Эвотор

Эвотор – система касс и смарт-терминалов для автоматизации бизнеса по продажам, операциям с товарами, и фискальной отчетности. Оперативность работы и необходимость постоянной сетевой онлайн-связи требует поддержания систем и устройств в работоспособном состоянии.
Для этого работает техническая поддержка на официальном сайте разработчиков https://evo-support.ru/texnicheskaya-podderzhka, в сервисных центрах Эвотора.
Техподдержка в авторизованном сервисном центре Эвотор – особенности
Центр обеспечивает помощь пользователям касс и терминалов ежедневно 7:00-21:00 при заказе обратного звонка на сайте или по номеру 8-800-700-1865.
Обратившиеся в центр получают:
- Бесплатную горячую линию по кассам.
- Полную диагностику аппаратов на местах.
- Удаленное решение большинства вопросов.
- Реагирование по обращениям за 15 минут.
Центры сервиса Эвотор размещены по всей России.
При заказе консультаций по обратному звонку специалисты ответят на вопросы бесплатно. Когда заявка поступает в службу поддержки, действует алгоритм быстрой помощи:
- Проведение бесплатной телефонной консультации.
- Попытки диагностировать работу касс, выявляются ошибки.
- С помощью удаленного доступа решаются проблемы.
Для этого в сервисе наработана база возможных ошибок и путей их исправления.
Разрешение ошибок техподдержкой Эвотор
Поддержка имеет быстрые и надежные шаги решения проблем и ошибок, возникающих по ходу эксплуатации касс, возникающих при взаимодействии персонала с терминалами и программными приложениями.
Основные запросы касаются следующих вопросов:
- Оказывается помощь при работе в личном кабинете, разрешая любые непонятные ситуации.
- Решение вопросов, связанных с чеками на кассах, в любые дни, включая праздники, 7:00-21:00.
- Если не получается оплата приложений из Эвотора, вопросы решаются сразу при поступлении.
- Устранение ошибок по отправке данных на ОФД или когда закрывается архив ФН по
- Эвотору. Восстанавливается обмен, удаленно диагностируется касса.
- Если затруднения с подключением сканера, или нужно пробить чек коррекции. Вопрос решится в любой день, без приезда специалиста на место.
- Общие консультационные вопросы по работе с кассами – все время на связи.
Кроме этого, техподдержкой подготовлены ответы на самые частые вопросы:
- По добавлению товаров.
- Пробитию или коррекции чеков.
- По подключению аппарата и снятию с учета.
- Как покупать приложения на Эвотор.
Ответы на эти стандартные вопросы опубликованы на сайте центра, а также коды популярных ошибок с расшифровкой.