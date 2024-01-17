Какие частые вопросы решает техническая поддержка касс Эвотор

Эвотор – система касс и смарт-терминалов для автоматизации бизнеса по продажам, операциям с товарами, и фискальной отчетности. Оперативность работы и необходимость постоянной сетевой онлайн-связи требует поддержания систем и устройств в работоспособном состоянии.

Для этого работает техническая поддержка на официальном сайте разработчиков https://evo-support.ru/texnicheskaya-podderzhka, в сервисных центрах Эвотора.

Техподдержка в авторизованном сервисном центре Эвотор – особенности

Центр обеспечивает помощь пользователям касс и терминалов ежедневно 7:00-21:00 при заказе обратного звонка на сайте или по номеру 8-800-700-1865.

Обратившиеся в центр получают:

Бесплатную горячую линию по кассам.

Полную диагностику аппаратов на местах.

Удаленное решение большинства вопросов.

Реагирование по обращениям за 15 минут.

Центры сервиса Эвотор размещены по всей России.

При заказе консультаций по обратному звонку специалисты ответят на вопросы бесплатно. Когда заявка поступает в службу поддержки, действует алгоритм быстрой помощи:

Проведение бесплатной телефонной консультации.

Попытки диагностировать работу касс, выявляются ошибки.

С помощью удаленного доступа решаются проблемы.

Для этого в сервисе наработана база возможных ошибок и путей их исправления.

Разрешение ошибок техподдержкой Эвотор

Поддержка имеет быстрые и надежные шаги решения проблем и ошибок, возникающих по ходу эксплуатации касс, возникающих при взаимодействии персонала с терминалами и программными приложениями.

Основные запросы касаются следующих вопросов:

Оказывается помощь при работе в личном кабинете, разрешая любые непонятные ситуации.

Решение вопросов, связанных с чеками на кассах, в любые дни, включая праздники, 7:00-21:00.

Если не получается оплата приложений из Эвотора, вопросы решаются сразу при поступлении.

Устранение ошибок по отправке данных на ОФД или когда закрывается архив ФН по

Эвотору. Восстанавливается обмен, удаленно диагностируется касса.

Если затруднения с подключением сканера, или нужно пробить чек коррекции. Вопрос решится в любой день, без приезда специалиста на место.

Общие консультационные вопросы по работе с кассами – все время на связи.

Кроме этого, техподдержкой подготовлены ответы на самые частые вопросы:

По добавлению товаров.

Пробитию или коррекции чеков.

По подключению аппарата и снятию с учета.

Как покупать приложения на Эвотор.

Ответы на эти стандартные вопросы опубликованы на сайте центра, а также коды популярных ошибок с расшифровкой.