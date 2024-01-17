Какие частые вопросы решает техническая поддержка касс Эвотор
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Какие частые вопросы решает техническая поддержка касс Эвотор

17 января 2024

Эвотор – система касс и смарт-терминалов для автоматизации бизнеса по продажам, операциям с товарами, и фискальной отчетности. Оперативность работы и необходимость постоянной сетевой онлайн-связи требует поддержания систем и устройств в работоспособном состоянии.

Для этого работает техническая поддержка на официальном сайте разработчиков https://evo-support.ru/texnicheskaya-podderzhka, в сервисных центрах Эвотора.

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Техподдержка в авторизованном сервисном центре Эвотор – особенности

Центр обеспечивает помощь пользователям касс и терминалов ежедневно 7:00-21:00 при заказе обратного звонка на сайте или по номеру 8-800-700-1865.

Обратившиеся в центр получают:

  • Бесплатную горячую линию по кассам.
  • Полную диагностику аппаратов на местах.
  • Удаленное решение большинства вопросов.
  • Реагирование по обращениям за 15 минут.

Центры сервиса Эвотор размещены по всей России.

При заказе консультаций по обратному звонку специалисты ответят на вопросы бесплатно. Когда заявка поступает в службу поддержки, действует алгоритм быстрой помощи:

  • Проведение бесплатной телефонной консультации.
  • Попытки диагностировать работу касс, выявляются ошибки.
  • С помощью удаленного доступа решаются проблемы.

Для этого в сервисе наработана база возможных ошибок и путей их исправления.

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Разрешение ошибок техподдержкой Эвотор

Поддержка имеет быстрые и надежные шаги решения проблем и ошибок, возникающих по ходу эксплуатации касс, возникающих при взаимодействии персонала с терминалами и программными приложениями.

Основные запросы касаются следующих вопросов:

  • Оказывается помощь при работе в личном кабинете, разрешая любые непонятные ситуации.
  • Решение вопросов, связанных с чеками на кассах, в любые дни, включая праздники, 7:00-21:00.
  • Если не получается оплата приложений из Эвотора, вопросы решаются сразу при поступлении.
  • Устранение ошибок по отправке данных на ОФД или когда закрывается архив ФН по
  • Эвотору. Восстанавливается обмен, удаленно диагностируется касса.
  • Если затруднения с подключением сканера, или нужно пробить чек коррекции. Вопрос решится в любой день, без приезда специалиста на место.
  • Общие консультационные вопросы по работе с кассами – все время на связи.

Кроме этого, техподдержкой подготовлены ответы на самые частые вопросы:

  • По добавлению товаров.
  • Пробитию или коррекции чеков.
  • По подключению аппарата и снятию с учета.
  • Как покупать приложения на Эвотор.

Ответы на эти стандартные вопросы опубликованы на сайте центра, а также коды популярных ошибок с расшифровкой.



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