4 ошибки при создании логотипа

Неудачный дизайн логотипа может сделать компанию объектом насмешек, привести к трате дополнительных средств на редизайн и даже довести до судебных разбирательств. Есть 4 распространенные ошибки, которых следует избегать, чтобы такой негативный сценарий не стал реальностью.

Неправильно выбранный формат

Растровая графика в ограниченной степени подвержена изменению размера, поскольку она создается из предопределенных наборов точек. Если увеличить изображение, вы увидите сетку пикселей.

Чтобы избавить себя от путаницы, связанной с необходимостью вручную адаптировать логотип для разных площадок, лучше просто остановить свой выбор на дизайне в векторной графике.

Путаница в типографике

Типографика (тип и размер используемых шрифтов) оказывает огромное влияние на восприятие логотипа, даже если его дизайн сосредоточен на графических элементах. Большинство дизайнеров придерживаются правила, согласно которому не стоит использовать более двух шрифтов в одном дизайне, также следует избегать чрезмерно упругих, тонких или толстых шрифтов.

Это не аксиома, и есть примеры удачных лого, нарушающих этот тезис. Но в большинстве случаев правило работает. То же самое актуально и для цвета: чрезмерное разнообразие оттенков ведет к формированию неэстетичного, аляпистого образа. Подробнее о выборе гармоничных оттенков для логотипа можно узнать здесь k-vant.ru.

Цвета как главный отличительный признак

Если основным преимуществом логотипа являются его цвета или специальные визуальные эффекты (например, тени), это не лучшее решение.

Изначально стоит оформлять изображение в черно-белом цвете, а уже потом добавлять цвета и «красивые» элементы. Это связано с тем, что логотип компании будет отображаться в разных местах — в некоторых из них определенные визуальные эффекты не могут быть применены или могут быть применены только в ограниченной степени.

Так обстоит дело, например, с гравюрами, барельефами или нашивками. Поэтому стоит хорошо продумать, где именно будет располагаться логотип.

Плагиат

Разработка логотипа требует большой работы и исследований, поэтому важно выбрать опытных скрупулезных специалистов, которые не пойдут по пути наименьшего сопротивления.

Проблема плагиата может возникнуть и совершенно случайно. Некоторые отрасли настолько перенасыщены определенными популярными схемами логотипов, что кто-то может непреднамеренно создать очень похожий дизайн. Это не оправдывает такую ошибку: отсутствие должного исследования рынка в перспективе может обернуться судебным разбирательством.