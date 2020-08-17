Какой ламинат выдержит затопление без последствий?

Сегодня многие предпочитают использовать ламинат, поскольку он не только сравнительно дешевый, но еще и практичный. Однако при этом некоторых интересует, какой именно материал из этой категории сможет перенести затопление, и при этом вообще никак не деформируется.

Любой ли ламинат может справиться с затоплением

Большинство изделий из этой категории, какими бы качественными в целом они ни были, не могут сохранить все свои изначальные качества, после большого и продолжительного контакта с водой.

И у многих, кому все остальное в ламинате нравится, может возникнуть разочарование в этом матерние. Но это преждевременное впечатление, ведь есть вариант, который способен справиться с различными неприятностями.

Нет, это не деревянный ламинат на HDF основе, ведь такой материал всегда будет впитывать пролитую на него воду, хотя производители и могут утверждать обратное.

Суровые условия затопления такой вариант точно не выдержит. А вот что будет устойчиво даже в столь критической ситуации, так это ламинат SPC основе, которая является каменно-полимерной. Именно к таким материалам и относится Stone Floor, являющийся, пожалуй, одним из лучших вариантов для тех, кто ищет максимально надежный ламинат.

Смотрите каталог реально водостойкого spc ламината Stone Floor https://stone-floor.ru/katalog который выдержал этот жесткий тест в видеоролике ниже.

Что отличает этот ламинат

Изделие выделяется на фоне остальных своей надежностью, достигаемой за счет используемого сырья и технологии его обработки. SPC является качественной каменно-полимерной основой, которая сочетает в себе прочность и устойчивость к различным агрессивным факторам среды, а не только к воде.

Можно сказать, что этот материал – экстратвердый. Действительно, ламинат марки Stone Floor близок по своей твердости к керамограниту. В данном случае это положительно сказывается на прочности. Вот почему этот ламинат является ударостойким. И прочность, и ударостойкость достигаются за счет большой плотности материала.

Репутация этого ламината говорит сама за себя. Он продается во множестве стран мира и везде в качестве изделия премиального качества. И это действительно так, качество можно назвать премиальным, поскольку материал отличается высокой надежностью и эстетичностью, а технология его изготовления уже доведена до совершенства.

Пожаробезопасность материала является не менее ценным свойством, чем его влагостойкость. Благодаря этому, среди многих других вариантов ламината Stone Floor выгодно отличается и подходит для тех, кто хочет приобретать материалы для ремонта и строительства, максимально надежные во всех отношениях.

Насколько комфортно такое изделие

Наверняка многих интересует, как обстоят дела с комфортом. Одно дело, что ламинат очень надежен, и это замечательно, но будет ли он столь же приятен и удобен, как другие варианты, пусть и не обладающие такой стойкостью – вопрос, на который обязательно стоит ответить.

Stone Floor отличается великолепной шумоизоляцией, что очень важно в многоквартирных домах, а иногда и в частных. Кроме того, он довольно приятен, даже если ходить по нему босиком. Ну а низкая истираемость позволяет не проявлять чрезмерной осторожности при перемещении по нему предметов.

Особенности монтажа

Во-первых, такой ламинат нетребователен к основанию. Вот почему его укладка не станет проблемой в том случае, если основание не очень ровное. Для некоторых этот параметр является очень важным, поскольку позволяет избежать множества трудоемких мероприятий, которые могут отнять много времени и сил.

Во-вторых, Stone Floor очень просто устанавливать, причем справиться с этим может, в том числе, и непрофессиональный человек. Это связано с тем, что изделия снабжены очень удобной системой замков, которая и позволяет совершить монтаж максимально просто.