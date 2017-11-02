Как доставить груз из Финляндии в Россию?

Несмотря на то, что Россия и Финляндия территориально находятся достаточно близко друг к другу, логистика порой вызывает вполне серьёзные затруднения. Большинство аналитиков заявляет, что в ближайшей перспективе объём перевозок между вышеозначенными государствами будет увеличен. В виду этого предприниматели, сотрудничающие по этому направлению, нуждаются в надёжном логистической агенте.

Перевозка сборных грузов из Финляндии в Россию выполняется при помощи автотранспорта в подавляющем большинстве случаев. Хотя, в виду срочности доставка может быть выполнена и авиатранспортом. При планировании перевозки очень важно, чтобы логистический агент имел возможность эффективно формировать сборные грузы. Строго говоря, от этого и будет зависеть в некотором роде стоимость перевозки груза.

Перевозка грузов в контейнерах: сборные грузы

Если взять в процентном соотношении количество сборных грузов от общего количества логистического объема, то оно составит не менее 55%. Действительно, вышеозначенный способ перевозки является крайне востребованным.

Дело в том, что далеко не каждый заказчик располагает грузом, габарит которого в полной мере заполняет 20-тонный контейнер. Естественно, платить за весь контейнер, когда он заполнен лишь на 2/3 – это путь к банкротству.

Преимуществами сотрудничества с логистическими агентами можно назвать следующие положения:

возможность получения в контейнере строго необходимого объёма, и оплата исключительно занятого грузом объёма в контейнере;

выбор различных транспортных направлений;

помощь в прохождении таможни;

склад временного хранения.

Действительно, сегодня большое количество профильных фирм по транспортировке грузов (межнациональные перевозки) предлагают свои услуги без таможенного сопровождения.

Вряд ли имеет смысл использовать такие услуги, пусть и стоят они несколько дешевле.

Основной простой груза происходит на таможне

Опытные предприниматели прекрасно знают о том, что больше всего проблем, которые в результате выливаются в простой груза, происходят на таможне. Постольку-поскольку, подавляющее большинство заказчиков в принципе не в курсе таможенного законодательства, самостоятельная таможенная очистка груза превращается в настоящий ад (нервы, потеря времени и т.д.).

Стоит ли говорить о том, во что выливается хотя бы недельный простой груза на границе?

Более того, в случае отсутствия необходимого пакета документов для таможенной очистки, груз отправляется на склад временного хранения на таможне, который, естественно, является далеко не бесплатным.

Другими словами, самый простой и гарантированный путь к экономии сил, денег, нервов, времени – это доверить логистику профессионалам.

В видео будет рассказано о том, как осуществляется срочная доставка грузов из Финляндии в Россию (а также в обратном направлении):