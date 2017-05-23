Какой гироскутер лучше?

Гироскутеры появились на рынке относительно недавно. Но невероятный ажиотаж вокруг этого устройства стал сильным мотиватором для производителей всех мастей создавать продукт, отличающийся по цене и техническим характеристикам.

Естественно, такое многообразие вносит некоторые затруднения в выбор устройства. Гироскутер, цена которого может достигать 8000 долларов, сегодня вполне можно приобрести в Интернете. Однако, доставка в большинстве случаев будет осуществляться наземными средствами, так как аккумулятор отныне находится под запретом к вносу на самолёт.

Производитель имеет значение

Первыми гироскутерами можно назвать американскими сигвеи (Seagway). Означенные устройства изначально разрабатывались для ускорения перемещения рабочих на производственных площадях.

Однако, с течением времени сигвеи вышли из помещений на улицу. Сегодня оборудование располагает большим количеством дополнительных опций. К примеру, увеличенный радиус колёс существенным образом облегчает проходимость, что весьма положительно сказывается на движении по неровной поверхности.

Между тем, американские модели стоят очень немалых денег. Строго говоря, сегодня за 8 000 долларов можно купить старый автомобиль, который тем не менее будет ездить. На помощь, как всегда приходят братцы-китайцы. Они-то и предоставляют невероятный ассортимент означенных устройств.

Стоит отметить, следующие фирмы (они зарекомендовали себя, как наиболее технически надёжные):

Ninebot;

Inmotion;

Wmotion;

Smart.

Располагая бюджетом в 500 долларов, Вы без труда сможете приобрести весьма сносное устройство для перемещения. Однако, исключительно на бренде производителя выбор не заканчивается.

Для каких целей будет использоваться гироскутер?

Безусловно, существуют модели, которые компактны и имеют возможность к трансформации (очень легко перевозить, брать с собой и т.д.). Подобные модели в большей степени подойдут для использования внутри помещения.

Гироскутер располагает небольшими колёсами и о проходимости, как о таковой в принципе говорить не приходится.

При выборе рекомендуется обращать внимание на ёмкость аккумулятора и их количество. Ведь именно эта характеристика и влияет на время работы устройства. К примеру, многие модели

Inmotion располагают сразу двумя аккумуляторами. Пусть это увеличивает вес, но запас хода обеспечит комфортную прогулку в течение нескольких часов.

Из видео Вы узнаете о том, как сегодня осуществить выбор гироскутера: