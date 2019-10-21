Как получить деньги под залог авто

В жизни случаются разные ситуации и порой необходимость в деньгах, является крайней. Деньги могут понадобиться на лечение или другие не менее важные нужды, при этом взять их особо негде.

Если нужна незначительная сумма, то конечно можно занять у друзей или знакомых, другое дело, когда речь идет о больших деньгах, то их найти негде.

Особенности займа под залог автомобиля

Можно было бы попробовать обратиться в банк, однако волокита с документами и прочими нюансами попросту не подходит. Если у вас есть машина, то сегодня можно получить займ, оформив авто под залог, при этом вы не только получите деньги, но и сможете пользоваться своим автомобилем, как и раньше.

Для того чтобы оформить кредит под залог авто вам необходимо иметь такие документы:

Паспорт и идентификационный код;

Технический паспорт автомобиля;

Документ подтверждающий собственность.

Для того чтобы подать заявку нужно предоставить вышеперечисленные документы, и пригнать машину на оценку специалистом. Осматривается не только внешние данные транспорта, но и его техническое состояние.

В зависимости ото года выпуска и состояния транспортного средства сумма займа может составлять 70% стоимости автомобиля. Процедура оформления займа под залог авто не занимает много времени.

Если все документы на месте, то составляется договор и уже через небольшой промежуток времени можно деньги получить на свою банковскую карту или лицевой счет.

Опасения и предрассудки

Многие боятся оформлять кредит под залог авто, так как считают, что они останутся без колес. Можно машину оставить до погашения всей задолженности, однако более удобным вариантом будет оставить машину себе, особенно если она является вашим заработком.

Забрать у вас машину никто не может. Если вы оформили кредит, при этом совершенно не платите по нему, то транспорт может быть продан на аукционе, а деньги пойдут в счет погашения по кредитки задолженности.

Если своевременно вносить необходимую сумму, то таких проблем не возникнет. Кроме того вы если можете по возможности вносить больше денег, что в итоге сократит срок погашения и уменьшит процент отдачи. Деньги могут понадобиться в любой момент, и хорошо когда у вас будет какая-то подстраховка.

Оформление кредита под залог авто – это возможность с максимальной выгодой для себя решить материальные вопросы, а когда деньги имеются вы сожжете забрать свое транспортное средство.