Какой бывает корпусная мебель

Корпусная мебель пользуется большим спросом для любых жилых помещений. Такая мебель бывает разного типа и имеет свои индивидуальные особенности, которые нужно знать. Покупая корпусную мебель в квартиру нужно учитывать каждый элемент для интерьера. Корпусную мебель по индивидуальному заказу в Алматы можно заказать на сайте mebelguru.kz.

Популярная корпусная мебель

Шкаф самая популярная корпусная мебель, которая присутствует в каждом доме.

В шкафу имеется много различных полок и вешалок, благодаря которым можно разметить самые разные вещи. Зачастую шкаф выполняет роль единого гарнитура, но может быть и отдельным элементом интерьера.

Такая мебель может быть любой вместительности и габаритов в зависимости от пожеланий и размера помещения. Шкафы могут быть любого дизайна и каждый выбирает мебель исходя из бюджета.

Стенка еще один вид корпусной мебели которая состоит из нескольких элементов одного дизайна и интерьера. Гарнитура устанавливается рядом со стенкой и занимает большее ее пространство от чего и название. В такой мебели присутствует шкаф и другие полки для полноценного размещения необходимых вещей.

Стенки могут совмещать в себе сразу несколько корпусных элементов. Также есть пространство в стенке для телевизора и других нужных аксессуаров. Стеллажи как корпусная мебель пользуются большим спросом во многих жилых домах.

Стеллажи могут быть как открытого, так и закрытого типа, но имеют много полезных полок для размещения вещей и аксессуаров интерьера. Можно собрать по желанию целую стенку из стеллажей если есть необходимость.

Гардеробная стоит не в каждом доме, но очень удобная если имеется много вещей которые нужно где-то хранить. В гардеробе всегда много полок и вешалок с различными штангами и плечиками для удобства. Такая корпусная мебель занимает много пространства и стоит весьма недешево. Комод один из видов корпусной мебель которая не занимает много места, но в нем можно разметить необходимые вещи и спальные комплекты.

На комоде можно расположить многие аксессуары и зеркало для удобства.

Менее популярная корпусная мебель

Витрины и буфеты с сервантами можно увидеть не в каждой квартире, но они относятся к корпусной мебели. В таких сервантах за стеклом можно разместить драгоценную посуду и другие вещи которые хочется всегда наблюдать.

Библиотека присутствует только в дорогих домах и идеально подходит для хранения многочисленных книг. Тумбочки занимают мало места, но и не очень вместительны по сравнению с комодом.

Тумбочки лучше всего смотрятся в прихожей.