Какой бюджет нужен для создания интернет магазина?

Если вы планируете запуск интернет-магазина, важно знать, какой бюджет вам понадобится, чтобы построить магазин самостоятельно. На этот вопрос мы постараемя ответить, так как ответ не может быть однозначным, поскольку он зависит от варианта, который вы выберете для создания интернет-магазина.

Поэтому, прежде чем мы сможем ответить на вопрос о бюджете, нам нужно будет рассмотреть варианты создания интернет-магазина, его преимущества и недостатки.

Готовые решения для электронной коммерции

Это вариант , как мы считаем, наиболее оптимальный и менее затратный. Используется один из множества доступных готовых к использованию решений электронной коммерции.

В эту категорию мы включили все виды программного обеспечения интернет-магазинов, которые вы можете загрузить и установить на свой собственный сервер . Примерами таких платформ являются OpenCart и PrestaShop и ряд других вариантов.

В этой статье мы не будем рассматривать отдельные платформы по отдельности, но суммируем плюсы и минусы варианта создания интернет-магазина самостоятельно с использованием готового решения для электронной коммерции, а также проблемы с автоматизацией заполнения магазина товарами (парсинг).

Преимущества

низкая стоимость

Это может быть даже бесплатно, но вам, вероятно, придется купить хотя бы шаблон дизайна и какой-нибудь другой плагин. И давайте не будем забывать ваше личное время и нервы

Наличие готовых дизайнов (тем / шаблонов) и плагинов.

Для каждой из популярных платформ в этой категории вы найдете огромное разнообразие готовых дизайнов и плагинов, которые расширяют функциональность.

Для каждой из популярных платформ в этой категории вы найдете огромное разнообразие готовых дизайнов и плагинов, которые расширяют функциональность. конечно, полный контроль над процессом, как только вы выполнили свою работу, по крайней мере, вы знаете, что имеете полный контроль над тем, что будет сделано. Однако это не является гарантией конечного результата, поскольку вы будете ограничены своими собственными навыками и временем, которое вы можете потратить.

Возможность доработкит выбранного вами варианта.

Если вам все еще нужно заказать разработку, вы также сможете относительно легко найти компанию или фрилансера. Каждая из этих платформ имеет открытый исходный код и есть много разработчиков, которые могут внести нужные корректировки в дизайн и функционал вашего интернет-магазина

Если вам все еще нужно заказать разработку, вы также сможете относительно легко найти компанию или фрилансера. Каждая из этих платформ имеет открытый исходный код и есть много разработчиков, которые могут внести нужные корректировки в дизайн и функционал вашего интернет-магазина возможность наполнения интернет-магазина товарами с использованием встроенных модулей импорта

Недостатки

Требуются некоторые технические знания.

Хотя каждая из этих платформ считается готовой к использованию и не требует, чтобы вы были программистом для ее установки и настройки, вы не должны ожидать, что все придет с 3 щелчками мыши и без технических навыков.

Хотя каждая из этих платформ считается готовой к использованию и не требует, чтобы вы были программистом для ее установки и настройки, вы не должны ожидать, что все придет с 3 щелчками мыши и без технических навыков. потенциальные проблемы безопасности.

Любая популярная платформа с открытым исходным кодом подвержена повышенному риску атак. Каждый хакер имеет доступ к коду (не на вашей установке, а на самой платформе) для анализа и разработки революционных вариантов. Вот почему вы должны быть в курсе новых обновлений, которые выходят и обновить вашу установку.

Любая популярная платформа с открытым исходным кодом подвержена повышенному риску атак. Каждый хакер имеет доступ к коду (не на вашей установке, а на самой платформе) для анализа и разработки революционных вариантов. Вот почему вы должны быть в курсе новых обновлений, которые выходят и обновить вашу установку. ограниченная поддержка

Если вы не платите дополнительно за обслуживание, вы не можете рассчитывать на личную поддержку разработчиков системы (что неудивительно, учитывая, что она бесплатна). Этот недостаток можно в значительной степени компенсировать, полагаясь на сообщество вокруг платформы и используя поисковик Google

Если вы не платите дополнительно за обслуживание, вы не можете рассчитывать на личную поддержку разработчиков системы (что неудивительно, учитывая, что она бесплатна). Этот недостаток можно в значительной степени компенсировать, полагаясь на сообщество вокруг платформы и используя поисковик Google В большинстве случаев модули для парсинга товаров платные

Требуемый бюджет: 0-2000 рублей

Если вы выберете этот вариант, вы даже можете создать магазин с нулевым бюджетом, если у вас достаточно технических навыков, чтобы справиться с ним самостоятельно. Однако, чтобы получить хороший внешний вид с адаптивным дизайном, вам, вероятно, придется купить хотя бы шаблон. Цены на красивые дизайны составляют до 2000 рублей.

Источник: Арт Студия Ринго

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про создание и продвижение интернет-магазина.